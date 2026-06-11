अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में गंभीर लेंगे इन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट, पास हुए तो मिल जाएगा वर्ल्ड कप का टिकट!

India vs Afghanistan ODI Series: अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आईसीसी 50-ओवर वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. 2023 में हुए विश्व कप में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया था. अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम से उम्मीद है कि 2027 में खिताब भारत के नाम रहेगा. मेगा इवेंट के लिए तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी.
आगाज अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की सीरीज से होगा. 13 जून से शुरू होने वाले इस शृंखला में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल कुछ युवा खिलाड़ियों की परीक्षा लेने वाले हैं. पास होने पर वर्ल्ड कप 2027 का टिकट मिल सकता है.
अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. आईपीएल 2026 में प्रभावित करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा पेसर प्रिंस यादव के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुला है. इस सीरीज में प्रीमियम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, वहीं प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार उनका साथ निभाएंगे.
प्रसिद्ध कृष्णा ने तो पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में प्रभावित किया था. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में प्रिंस यादव और दाएं हाथ के पेसर गुरनूर बरार का कड़ा इम्तिहान होगा. मौका मिलने पर इन दोनों खिलाड़ियों को उम्दा प्रदर्शन करना होगा. अगर दोनों पास हुए तब इन्हें वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल किया जा सकता है.
अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला में स्पिन विकल्प के तौर पर कुलदीप यादव, हर्ष दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है. दो अनुभवी खिलाड़ी अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को इस सीरीज में नहीं चुना गया है. ऐसे में ये 3 मुकाबले वाशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे के लिए अहम साबित होंगे. हर्ष दुबे और सुंदर में से किसी एक को वर्ल्ड कप के प्लान में आगे भी रखा जा सकता है. वहीं, हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में फैंस की नजर नीतीश कुमार रेड्डी पर भी रहेगी. वो बल्लेबाजी में तो दम दिखाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा गेंदबाजी की होगी. कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ये देखना चाहेंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी दबाव की स्थिति में 10 ओवर डालने का दम रखते हैं या नहीं.
अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया
शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (VC), केएल राहुल (WK), ईशान किशन (WK), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे