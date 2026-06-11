अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में गंभीर लेंगे इन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट, पास हुए तो मिल जाएगा वर्ल्ड कप का टिकट!

अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला में स्पिन विकल्प के तौर पर कुलदीप यादव, हर्ष दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है. दो अनुभवी खिलाड़ी अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा को इस सीरीज में नहीं चुना गया है. ऐसे में ये 3 मुकाबले वाशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे के लिए अहम साबित होंगे. हर्ष दुबे और सुंदर में से किसी एक को वर्ल्ड कप के प्लान में आगे भी रखा जा सकता है. वहीं, हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में फैंस की नजर नीतीश कुमार रेड्डी पर भी रहेगी. वो बल्लेबाजी में तो दम दिखाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा गेंदबाजी की होगी. कोच गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ये देखना चाहेंगे कि नीतीश कुमार रेड्डी दबाव की स्थिति में 10 ओवर डालने का दम रखते हैं या नहीं.