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अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में गंभीर लेंगे इन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट, पास हुए तो मिल जाएगा वर्ल्ड कप का टिकट!

India vs Afghanistan: अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है. आईपीएल 2026 में प्रभावित करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर प्रिंस यादव के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुला है. इस सीरीज में प्रीमियम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:59 PM IST
अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में गंभीर लेंगे इन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट, पास हुए तो मिल जाएगा वर्ल्ड कप का टिकट!
Image Credit: (BCCI) अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में गंभीर लेंगे इन 5 खिलाड़ियों का टेस्ट

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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