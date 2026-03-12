'मैं हैलो बोलता हूं और वो इग्नोर करते..' गंभीर की आंखों में धोनी से भी ज्यादा खटकता है ये दिग्गज, 13 साल से हैं नाराज

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपने करियर को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. गंभीर अपने खरे बयानों के चलते सुर्खियों में रहते थे. उन्होंने धोनी को लेकर कई बार ऐसे बयान दिए जिससे लगा कि वह उनसे नाराज हैं. लेकिन धोनी नहीं, एक दिग्गज है जो गंभीर की आंखों में आज भी खटक रहा है.
गौतम गंभीर और एमएस धोनी, ये दो नाम ऐसे हैं जो हर किसी की जुबान पर रहते हैं. गंभीर ने कई इंटरव्यू में धोनी के क्रेडिट की बात कही, जिससे मुद्दा उठा कि गंभीर धोनी को पसंद नहीं करते. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद दोनों के एक-दूसरे के लिए पोस्ट ने ऐसे कयासों को मिटा दिया. लेकिन अब एक नया मुद्दा तूल पकड़ा है जिससे पता चलता है कि एक दिग्गज है जो कोच गंभीर की आखों में पिछले 13 सालों से खटक रहा है. इसका खुलासा खुद उस पूर्व क्रिकेटर ने ही किया है.
गौतम गंभीर एक समय टीम इंडिया के बेहद अहम खिलाड़ी थे. उन्होंने साल 2007 और 2011 में भारत को दो आईसीसी ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन चैंपियन बनने के बाद गंभीर का करियर बहुत लंबानहीं चला क्योंकि उन्हें 2011 वर्ल्ड कप के दो साल बाद ही टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया. उस दौरान चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल थे जिन्होंने ये फैसला किया था. गंभीर की जगह शिखर धवन को टीम में शामिल किया गया था.
पाटिल ने यूट्यूब चैनल ‘The Vickey Lalwani Show’ पर कहा, 'हम कई बार एक ही टीवी शो में बैठे हैं. गौतम गंभीर भी होते हैं और मैं भी वहीं होता हूं. लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ एक बार भी देखा तक नहीं. हर बार मैं ‘हैलो’ कहता हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता. वह बातें भूलते नहीं हैं और माफ भी नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन मैं अभी भी उनका सम्मान करता हूं और उन्हें पसंद करता हूं.'
संदीप पाटिल ने आगे बताया कि गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे. जब उन्हें कोच के पद से हटाया गया था तब भी गंभीर ने उन्हें फोन किया था और हालचाल पूछे थे. लेकिन 2013 के बाद वह बदल गए और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. गंभीर के साथ अपने बॉन्ड पर बात करते हुए कहा, 'वह बहुत अच्छे थे, हम दौरे के दौरान साथ में टेनिस खेलते थे और हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल था. जब मुझे कोच पद से हटाया गया था, तब गौतम लगभग हर दो हफ्ते में मुझे फोन करके हाल-चाल पूछ लेते थे. उनका स्वभाव ऐसा ही है. गौतम अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थे और हमेशा अपनी बल्लेबाजी और खेल के तरीके पर ध्यान देते थे. कोई भी बाहर नहीं होना चाहता जब वह अच्छा खेल रहा हो.'