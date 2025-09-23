GEN Z Clash: राहुल द्रविड़ के बेटे पर भारी पड़ा सचिन तेंदुलकर का लाल, अर्जुन के जाल में यूं फंस गए समित

Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: भारतीय क्रिकेट में एक अनोखा अवसर देखने को मिला है. क्रिकेट इतिहास के दो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बेटे मैदान पर आमने-सामने हुए. तेंदुलकर-द्रविड़ ने लंबे समय तक साथ खेला और कई इतिहास बनाए. अब दोनों दिग्गजों के बेटे भी क्रिकेट के मैदान पर अपनी छाप छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. जब जूनियर तेंदुलकर के सामने द्रविड़ के बेटे आए तो मुकाबला रोमांचक हो गया. इस बार बाती सचिन के बेटे ने मार ली.

अर्जुन ने समित को किया आउट

अर्जुन तेंदुलकर जो गोवा के लिए के. थिमप्पा मेमोरियल टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक टीम के समित द्रविड़ का विकेट लेकर मैच को खास बना दिया. समित द्रविड़ ने अपनी 26 गेंदों की पारी में 9 रन बनाए, जिसमें दो शानदार चौके शामिल थे. एक शॉट लॉन्ग-ऑफ की तरफ गया, तो दूसरा कवर्स की तरफ. हालांकि, उनकी पारी का अंत अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर हुआ. वह कौशल बाकले के हाथों कैच आउट हो गए. दोनों खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार अर्जुन का पलड़ा भारी रहा.

करुण नायर फिर हुए फेल

इस टूर्नामेंट में कर्नाटक के कुछ प्रमुख घरेलू खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, जिनमें करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं. ऐसे मैच युवा खिलाड़ियों को अपनी तकनीक और मानसिक तैयारी को सुधारने का अवसर देते हैं. इस साल टूर्नामेंट को आगामी 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन की तैयारी के रूप में भी आयोजित किया गया. हालांकि, इंग्लैंड दौरे से लौटे करुण यहां भी फेल रहे, उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए.

मैच में क्या हुआ?

मैच की बात करें तो कर्नाटक ने दूसरे दिन का खेल 8 विकेट पर 245 रन के साथ समाप्त किया. कृतक कृष्णा 89 रनों पर क्रीज़ पर थे, जबकि लोचन गौड़ा ने 88 रन जोड़े.अर्जुन तेंदुलकर गोवा के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने तीन विकेट लिए. इससे पहले गोवा ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे, जहां ललित यादव 113 रन बनाकर नाबाद रहे और अभिनव तेजराना ने 88 रन जोड़े थे.