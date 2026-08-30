'उसके पास सचिन और लारा जैसा महान बनने की काबिलियत', 58521 रन बनाने वाले दिग्गज ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

इंग्लैंड के धाकड़ टेस्ट बल्लेबाज और वनडे व टी20 कप्तान हैरी ब्रूक की इन दिनों जबरदस्त चर्चा हो रही है. हैरी ब्रूक ने अभी तक इंग्लैंड के लिए 40 टेस्ट मैचों की 69 पारियों में 52.76 की औसत से 3535 रन बनाए हैं. 27 साल की उम्र में ही हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक और 19 अर्धशतक ठोके हैं. हैरी ब्रूक का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 317 रन रहा है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जेफ्री बॉयकॉट का मानना है कि हैरी ब्रूक में ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर बनने की काबिलियत और टैलेंट है. बता दें कि जेफ्री बॉयकॉट फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट-A क्रिकेट को मिलाकर कुल 58521 रन बना चुके हैं.
हालांकि जेफ्री बॉयकॉट को लगता है कि हैरी ब्रूक खुद को सही तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं. जेफ्री बॉयकॉट के अनुसार हैरी ब्रूक अगर इसी तरह खेलते रहे तो उनका करियर अच्छा रहेगा, लेकिन उनमें सच में एक महान बल्लेबाज बनने की काबिलियत है. 'जेफ्री बॉयकॉट: एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स' पॉडकास्ट पर जेफ्री बॉयकॉट ने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा, मैंने बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं. लंबे समय से मैंने किसी में ऐसा टैलेंट नहीं देखा जैसा हैरी ब्रूक में है. जबरदस्त टैलेंट. टाइमिंग, शॉट खेलने का तरीका, वह लंबे हैं, उनकी रीच (पहुंच) अच्छी है, लेकिन उनकी सोच तो अविश्वसनीय है.'
हैरी ब्रूक को अक्सर उनके आक्रामक और कभी-कभी लापरवाह बल्लेबाजी के अंदाज के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनसे हालात के हिसाब से खेलने को कहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वह ज्यादातर अपने आक्रामक अंदाज पर ही अड़े रहे हैं, जिससे कई बार उन्हें और इंग्लैंड को नुकसान हुआ है. जेफ्री बॉयकॉट के कहा, 'अगर हैरी ब्रूक इसी तरह खेलना जारी रखना चाहते हैं, तो उनका करियर ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन अगर वह बेहतर सोच सकें, तो उनमें लारा और तेंदुलकर के स्तर तक पहुंचने की काबिलियत है.'
जेफ्री बॉयकॉट के कहा, 'उस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है. उनसे ऊपर बहुत कम लोग हैं, सिवाय (डॉन) ब्रैडमैन के, और वह खास हैं. लेकिन वह वनडे क्रिकेट में भी हर गेंद पर खेलते हैं. वह गेंद को परखते नहीं हैं, उन्हें पहली गेंद पर ही प्रहार करना होता है. वह बस मिड-ऑफ और मिड-ऑन और अजीब जगहों पर कैच होते रहेंगे.'
जेफ्री बॉयकॉट के कहा, 'पिछले साल हैरी ब्रूक के अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा, 'क्या आप उनसे बात करेंगे?' खैर, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं. मैंने उनसे बिल्कुल यही कहा. उन्होंने कहा, 'सच में?' मैंने कहा, 'हां.' मैंने कहा कि इतनी काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है, यह खास है.' बॉयकॉट ने कहा, 'उन्होंने मुझसे पूछा, 'क्या आप उनसे बात करेंगे?' मैंने कहा, 'मेरे लिए उनके पास जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वे मुझसे पूछते, तो मैं जरूर मदद करता. मैं क्यों नहीं करता? मैंने उन्हें अपना नंबर दिया था, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई.'