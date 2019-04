25 गेंद पर शतक, ओवर में 6 छक्के; टी20 में टीम का स्कोर पहुंचाया 300 के पार

नई दिल्ली: स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे (George Munsey) ने इतिहास कायम करते हुए ग्लोसेस्टरशायर सेकंड इलेवन टीम के लिए खेलते हुए न सिर्फ 25 गेंदों पर शतक लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बल्कि एक ओवर में छह छक्के लगाने का भी कारनामा किया. ग्लोसेस्टरशायर सेकंड इलेवन और बाथ सीसी के बीच हुए एक अनाधिकारिक टी-20 मैच में मुंसे ने 39 गेंदों पर 147 रनों की पारी खेली.

मुंसे के साझेदार जीपी विलोज ने भी 53 गेंदों पर शतक लगाया लेकिन मुंसे ने खास कारनामा कर दिया. मुंसे ने महज 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. मुंसे ने अपनी पारी में पांच चौके और 20 छक्के लगाए. अपनी पारी के दौरान मुंसे ने एक ओवर में छह छक्के भी लगाए.

Rare achievement in any game of #cricket #t20 @CricketScotland cricketer @GeorgeMunsey hits 6 sixes in an over for @Gloscricket 2s v @bathcricket on his way to 105 of just 25 balls & still going @GeorgeDobell1 @bbctms @BBCSport @cricbuzz @swsportsnews @PeterDellaPenna

— Owen Dawkins (@OwenAlunDawkins) April 21, 2019