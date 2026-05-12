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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली के खिलाफ डर्टी गेम का पर्दाफाश, खूबसूरत हसीना को पैसे देकर कहा- बदनाम कर दो उसे, जानें पूरा मामला

विराट कोहली के खिलाफ 'डर्टी गेम' का पर्दाफाश, खूबसूरत हसीना को पैसे देकर कहा- बदनाम कर दो उसे, जानें पूरा मामला

Virat Kohli News: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं. उनके एक पोस्ट डालने के कुछ मिनट बाद ही करोड़ों फैंस उसपर लाइक बटन दबा देते हैं. कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर बवाल मचा था, जब विराट कोहली के अकाउंट से जर्मन मॉडल लिजलाज की एक तस्वीर को लाइक की गई थी. अब जर्मन इंफ्लुएंसर ने खुद सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विराट कोहली के खिलाफ बोलने और उन्हें बदनाम करने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे ऑफर किए गए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 11:15 PM IST
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विराट कोहली के खिलाफ 'डर्टी गेम' का पर्दाफाश, खूबसूरत हसीना को पैसे देकर कहा- बदनाम कर दो उसे
विराट कोहली के खिलाफ 'डर्टी गेम' का पर्दाफाश, खूबसूरत हसीना को पैसे देकर कहा- बदनाम कर दो उसे

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं. उनके एक पोस्ट डालने के कुछ मिनट बाद ही करोड़ों फैंस उसपर लाइक बटन दबा देते हैं. कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर बवाल मचा था, जब विराट कोहली के अकाउंट से जर्मन मॉडल लिजलाज की एक तस्वीर को लाइक की गई थी. अब जर्मन इंफ्लुएंसर ने खुद सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विराट कोहली के खिलाफ बोलने और उन्हें बदनाम करने के लिए उन्हें ढेर सारे पैसे ऑफर किए गए थे.

कोहली को बदनाम करने के लिए मिले पैसे

फिल्ममंत्रा मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में खूबसूरत मॉडल लिजलाज ने आरोप लगाया कि पत्रकारों ने उनसे संपर्क किया था जो चाहते थे कि वह कोहली के बारे में झूठे बयान दें. जर्मन मॉडल ने कहा, ''कुछ पत्रकारों ने तो मुझे विराट कोहली के बारे में बुरा-भला कहने और उन बातों के आरोप लगाने के लिए पैसे भी ऑफर किए जो उन्होंने कभी की ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी?''

लिजलाज ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका विराट कोहली को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था और वास्तव में वह उन्हें अपने पसंदीदा क्रिकेटरों में से एक मानती हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रचार या पैसे के लिए ऐसा कभी नहीं करूंगी. लिजलाज ने उस दिन को भी याद किया जब विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर को लाइक कर दिया था और अचानक उनका फोन कॉल और मैसेज से भर गया, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह घटना काफी बढ़ गई है.

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कब और कैसे परवान चढ़ा विवाद?

पूरी विवाद की शुरुआत तब हुई जब विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से जर्मन-साउथ अफ्रीकी इन्फ्लुएंसर लिजलाज और फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य की एक पुरानी पोस्ट को कथित तौर पर “लाइक” किया गया. यह मामला तेजी से वायरल हो गया क्योंकि विराट कोहली उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करते हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स, अटकलों और चर्चाओं की बाढ़ आ गई. कुछ ही मिनटों में इस इंटरैक्शन के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर छा गए. फैंस ने 2025 में अभिनेत्री और इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर से जुड़े विवाद के दौरान विराट कोहली द्वारा दिए गए मशहूर “एल्गोरिदम” वाले बयान को लेकर भी मजाक बनाना शुरू कर दिया.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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