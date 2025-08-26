इटली की धमाकेदार जीत, टी20 वर्ल्ड कप की रेस से जर्मनी बाहर, ग्रुप में आयरलैंड नंबर-1
Germany Women vs Italy Women: महिला टी20 वर्ल्ड कप के यूरोप क्वालीफायर में जर्मनी की टीम का शर्मनाक प्रदर्शन बरकरार है. आयरलैंड की महिला टीम से हारने के बाद उसे अब इटली के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी है. इसके साथ ही जर्मनी की टीम अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 की रेस से बाहर हो गई है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:08 PM IST
Germany Women vs Italy Women: महिला टी20 वर्ल्ड कप के यूरोप क्वालीफायर में जर्मनी की टीम का शर्मनाक प्रदर्शन बरकरार है. आयरलैंड की महिला टीम से हारने के बाद उसे अब इटली के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी है. इसके साथ ही जर्मनी की टीम अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 की रेस से बाहर हो गई है. जर्मनी की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 108 रन बनाए. जवाब में इटली की टीम ने 14 ओवरों में 2 विकेट पर 109 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. जर्मनी के खिलाफ उसकी ये ग्रुप में दूसरी जीत है. एक ग्रुप में सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेल रही हैं.

पॉइंट्स टेबल में आयरलैंड नंबर-1

डिविजन वन पॉइंट्स टेबल में जर्मनी 5 मैचों में 5 हार के बाद सबसे नीचे चौथे स्थान पर है. इटली के 5 मैचों में 2 जीत से 4 अंक हो गए हैं और वह अगले राउंड में पहुंचने की रेस में बरकरार है. आयरलैंड और नीदरलैंड ने चार-चार मैच खेले हैं. आयरिश टीम के 8 और नीदरलैंड के 6 पॉइंट्स है. इस ग्रुप से टॉप-2 टीमें ग्लोबल क्वालीफायर में अपना स्थान पक्का करेंगी.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक क्यों लिया संन्यास? रिटायरमेंट के 4 महीने बाद किया बड़ा खुलासा

इटली की आसान जीत

जर्मनी के लिए अमेया कानूकूंतला ने 41 गेंद पर नाबाद 27 और श्राव्या कोलचराम ने 27 गेंदों पर 25 रन बनाए. इटली के लिए इलेनिया सिम्स ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए. जर्मनी ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 108 रन बनाए. जवाब में इटली के लिए एनी विकमैन ने 31 गेंद पर नाबाद 38 रन बनाए. कप्तान कोले पिपारो ने 30 गेंद पर 35 रनों की पारी खेली. इलेनिया सिम्स ने बल्लेबाजी में भी योगदान देते हुए 15 गेंदों पर नाबाद 22 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: एक साथ 4 खिलाड़ी चोटिल, इस टीम को लगा तगड़ा झटका, खूंखार बॉलर 3 महीने के लिए बाहर

आयरलैंड ने हासिल की थी रिकॉर्ड जीत

इससे पहले जर्मनी को आयरलैंड के खिलाफ अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था. आयरलैंड ने रॉटरडैम में अपना अब तक का सर्वोच्च टी20 रन स्कोर दर्ज करते हुए जर्मनी को हराया. आयरलैंड की ओर से एमी हंटर ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 67 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली और आयरलैंड ने 223 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य रखा, जिसे जर्मन टीम हासिल नहीं कर पाई. जर्मन टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 44 रन ही बना सकी.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

;