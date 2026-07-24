CWG 2026 Day 2: 'चौथे स्थान का दर्द' फिर लौटा...पदक से चूके भारतीय पैरा पावरलिफ्टर अशोक मलिक, पर्सनल बेस्ट के बावजूद मिली निराशा

Glasgow Commonwealth Games 2026 Updates: भारतीय खेलों के इतिहास में 'चौथे स्थान का दर्द' कोई नया नहीं है. रोम 1960 ओलंपिक में मिल्खा सिंह और लॉस एंजिल्स 1984 ओलंपिक में पीटी उषा की दिल तोड़ने वाली हार से लेकर हाल के सालों में दीपा करमाकर, अभिनव बिंद्रा और अदिति अशोक जैसी कसक फैंस के दिलों में हमेशा ताजा रहती है.
24 जुलाई यानी शुक्रवार को ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन वही दर्दनाक कहानी फिर से दोहराई गई. भारत के स्टार पैरा पावरलिफ्टर अशोक मलिक अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद चौथे स्थान पर रहे और बेहद मामूली अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गए.
37 साल के अशोक मलिक ने पुरुषों के लाइटवेट पैरा पावरलिफ्टिंग मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. ग्रुप ए में उतरते हुए अशोक मलिक ने शुरुआत से ही शानदार लय दिखाई.
पहली लिफ्ट: अशोक ने 195 किग्रा वजन उठाकर मजबूत शुरुआत की.
दूसरी लिफ्ट: अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने 200 किग्रा का वजन उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 143.8 अंक हासिल किए.
तीसरी लिफ्ट: पदक पक्का करने के लिए उन्होंने तीसरे प्रयास में 205 किग्रा का भार उठाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे.
कम अंकों के अंतर से चौथे स्थान पर रहने के कारण अशोक कांस्य पदक से चूक गए. अशोक का चौथे स्थान पर रहना फैंस को मिल्खा सिंह, पीटी उषा और दीपा करमाकर जैसी पुरानी हार की याद दिला गया, जो बड़े मंचों पर चौथे स्थान पर रहते हुए बेहद कम अंतर से मेडल से चूक गए थे. इसी मुकाबले में भारत के एक अन्य खिलाड़ी परमजीत कुमार 176 किग्रा वजन (135.6 अंक) उठाकर सातवें स्थान पर रहे.
इंग्लैंड के मार्क स्वान (153.9 अंक, 222 किग्रा लिफ्ट) ने स्वर्ण और नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरुइके ने रजत पदक अपने नाम किया. मलेशिया के डिफेंडिंग चैंपियन बॉनी बन्याउ गस्टिन ने 153.5 अंकों के साथ कांस्य पदक पर कब्जा किया. अशोक 143.8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे.
स्वर्ण: इंग्लैंड के मार्क स्वान (153.9 अंक)
रजत: नाइजीरिया के रोलैंड एज़ुरुइके
कांस्य: मलेशिया के बॉनी बन्याउ गस्टिन (153.5 अंक)
अशोक मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले के मिर्जापुर खेड़ी गांव के रहने वाले हैं. 37 साल के अशोक 65 किग्रा वर्ग में 9 बार के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता हैं. उनका करियर संघर्षों से भरा रहा है. 2018 एशियाई पैरा खेलों के दौरान वे गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे, जहां उनके हाथ की हड्डियां (रेडियस और अल्ना) पूरी तरह टूट गई थीं. डॉक्टरों ने उनके दोबारा पावरलिफ्टिंग में लौटने पर संशय जताया था, लेकिन राष्ट्रीय कोच जितेंद्र पाल सिंह और काइनेसियोलॉजिस्ट तनवीर लोगानी की देखरेख में उन्होंने शानदार वापसी की.