'5-0 से एशेज हारेगी इंग्लैंड', ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज शुरू होने में बस कुछ ही महीनों का समय बाकी है. इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा का दिया एक बयान तेजी से फैल रहा है. मैक्ग्रा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार एशेज सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप करेगा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रतिष्ठित एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ मैदान में होगी.

'5-0 से क्लीन स्वीप करेगी कंगारू टीम'

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई थी. इंग्लैंड को भारत ने कड़ी टक्कर दी थी. मैक्ग्रा ने बीबीसी रेडियो को इंटरव्यू देते हुए कहा, 'वैसे तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं. लेकिन, एशेज में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ 5-0 से क्लीन स्वीप करेगी.'

मैक्ग्रा ने आगे कहा, 'मुझे अपनी टीम पर पूरी तरह विश्वास है जब मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के साथ नाथन लियोन अपनी फार्म में हों और अपने होम ग्राउंड पर अच्छा खेल रहे हों तो इंग्लैंड के लिए जीत मुश्किल हो जाती है. इंग्लैंड का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में हमारी टीम 5-0 से इन्हें हरा सकती है.'

इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया पिचों पर रिकॉर्ड

साल 2025 के नवंबर में इंग्लैंड की टीम 5 मैचों के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी. 2015 के बाद से इंग्लैंड को एशेज सीरीज में जीत नहीं नसीब हुई है. इंग्लैंड का 2002-03 से ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ही खराब रहा है. उन्हें तब से 0-4, 0-5 से हार का सामना करना पड़ा है. 2002-03 से इंग्लैंड बस एक बार ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जीता है. यह जीत 2011-12 में 3-1 से मिली थी.

कंगारु का प्रदर्शन घर के बाहर और घर में भी रहा है शानदार

ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार इंग्लैंड के दौरे पर 2021-22 में गई थी, जहां उन्हें 4-0 से बुरी तरह से रौंदा था. वहीं, बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उसने अपनी धरती पर पिछले 15 टेस्ट मैचों में 11 में जीत हासिल की हैं. मात्र 2 मैच हारे हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं. कंगारू टीम ना सिर्फ अपनी धरती पर बल्कि बाहर की पिचों पर भी बेहद ही घातक परफार्मेंस करने के लिए जानी जाती है.