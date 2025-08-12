मैक्सवेल के पास गोल्डन चांस...T20 इंटरनेशनल में आज कर सकते हैं दो बड़े करिश्मे, बन जाएंगे पहले कंगारू खिलाड़ी!
मैक्सवेल के पास गोल्डन चांस...T20 इंटरनेशनल में आज कर सकते हैं दो बड़े करिश्मे, बन जाएंगे पहले कंगारू खिलाड़ी!

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज का दूसरा मैच आज यानी 12 अगस्त 2025 को मार्रा ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर के पास इस सीरीज में बाकी बचे 2 मैचों में शानदार रिकॉर्ड बनाने का मौका है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:03 PM IST
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के पहले मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था. दूसरा मैच आज यानी 12 अगस्त 2025 को मार्रा ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर के पास इस सीरीज में बाकी बचे 2 मैचों में शानदार रिकॉर्ड बनाने का मौका है. 

बना सकते हैं सबसे ज्यादा कैच लपकने का रिकॉर्ड

दरअसल, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी के रिकॉर्ड के बारे में. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम है. वॉर्नर ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 62 कैच लपके हैं. ऐसे में आज के मैच में अगर मैक्सवेल 2 कैच ले लेते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए  टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले पहले कंगारू खिलाड़ी बन जाएंगे. 

सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड

मैक्सवेल के पास इस सीरीज में एक और कीर्तिमान स्थापित करने का मौका है. मैक्सवेल ने अपने अभी तक इंटरनेशनल करियर में 145 छक्के लगाए हैं. आज के मैच में अगर वे 5 छक्के जड़ने में कामयाब होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 150 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में मैक्सवेल महज 1 रन बनाकर आउट हो गए थे.

T20 फॉर्मेट के खतरनाक खिलाड़ी 

ग्लेन मैक्सवेल टी 20 क्रिकेट के बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी हैं. वे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं. इस फॉर्मेट में वो आस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम रोल अदा करते हैं. उन्होंने कई ऐसी पारियां खेली हैं जिसने अकेले दम पर मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलट दिया था. आइए नजर डालते हैं मैक्सवेल के टी20 करियर पर. 

मैक्सवेल का टी20 करियर

मैक्सवेल ने अपने टी 20 करियर में 122 मैचों की 117 पारियों में 155 के स्ट्राइक रेट से 2755 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 11 अर्धशतक जड़ा है. उनका उच्चतम स्कोर 145 रनों का रहा है.

 

 

 

 

 

 

 

अभय तिवारी

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Glenn Maxwell can make two records today

