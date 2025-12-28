BBL: ग्लेन मैक्सवेल ने जड़ा मॉन्स्टर छक्का... आसमान में तारों की तरह टिमटिमाने लगी गेंद, बनाया अनोखा रिकॉर्ड

Glenn Maxwell 104 Meter Six: ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग BBL 2025-26 में आखिरकार स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला बोला और उन्होंने 20 गेंदों पर 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. रविवार को सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में मेलबर्न स्टार्स के कप्तान मैक्सवेल ने एक आसमानी छक्का जड़ा. मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू के अंदाज में बोले तो ऐसा लगा कि गेंद स्टेडियम पार करते हुए तारामंडल में पहुंच गई. ये छक्का स्पेशल भी था, क्योंकि इसके जरिए 'बिग शो' ने बिग बैश लीग में इतिहास भी रच दिया. ग्लेन मैक्सवेल BBL में 150 छक्के जड़ने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

मेलबर्न स्टार्स के कप्तान ने सिडनी थंडर के तेज गेंदबाज डेनियल सैम्स को आड़े हाथों लिया और गेंद स्टेडियम के छत पर पहुंचा दिया. ये सिक्स देखकर गेंदबाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और कमेंटेटर भी हैरान हो गए. ऐसा लगा कि गेंद आसमान से नीचे ही नहीं आएगी क्योंकि अंधेरे में तारों की तरह टिमटिमा रही थी.

मैक्सवेल ने जड़ा 104 मीटर का छक्का

Add Zee News as a Preferred Source

ग्लेन मैक्सवेल ने जैसे ही ये तूफानी छक्का जड़ा, फैंस बेसब्री से इस बात का इंतजार करने लगे कि आखिर इस सिक्स की दूरी कितनी है. कुछ देर बाद ही ब्रॉडकास्टर ने रीप्ले के जरिए दिखाया कि मैक्सवेल का ये छक्का 104 मीटर का था. यह घटना 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर घटी। सैम्स ने उन्हें एक सटीक शॉट लगाने वाली गेंद फेंकी, जो लगभग 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बिल्कुल सही जगह पर थी। मैक्सवेल ने अपने पैर फैलाए और लेग साइड के ऊपर से जोरदार फ्लिक शॉट लगाया। गेंद 104 मीटर दूर गई, छत के ऊपर से उछलती हुई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के स्टेडियम से बाहर निकल गई.

— KFC Big Bash League (@BBL) December 28, 2025

मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी थंडर को रौंदा

ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के मनुका ओवल में खेले गए मैच में सिडनी थंडर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 128 रनों पर ढेर हो गई. इसके जवाब में मेलबर्न स्टार्स ने महज 14 ओवर में ही एक विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. जो क्लार्क ने 37 गेंद पर 60 रनों की पारी खेलकर स्टार्स को मजबूत शुरुआत दिलाई. उसके बाद पिछले मैच के शतकवीर सैम हार्पर ने 29 और कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने 39 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी.

ये भी पढ़ें: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 10000 रनों के क्लब में एंट्री, इन 4 महिला खिलाड़ियों ने किया है ये करिश्मा