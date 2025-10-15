Advertisement
ग्लेन मैक्सवेल ने चुनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, भारत के इन महान क्रिकेटर्स को दिया खास सम्मान

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक महान क्रिकेटरों को चुनकर अपनी बेस्ट ODI प्लेइंग इलेवन (Playing 11) बनाई है. फॉक्स क्रिकेट के यूट्यूब शो ‘द बिग शो' पर बातचीत के दौरान ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने अपनी बेस्ट ODI प्लेइंग इलेवन चुनी है. ग्लेन मैक्सवेल को इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर प्लेइंग इलेवन (Playing 11) बनानी थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को कोई भाव नहीं दिया.

Oct 15, 2025, 01:13 AM IST
ग्लेन मैक्सवेल ने चुनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन

ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी इस बेस्ट ODI प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में खास सम्मान देते हुए भारत के 6 महान क्रिकेटर्स को जगह दी है. ग्लेन मैक्सवेल ने इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के 5 दिग्गज खिलाड़ियों को चुना है. हालांकि इस प्लेइंग इलेवन में ग्लेन मैक्सवेल ने इंग्लैंड का एक भी क्रिकेटर नहीं चुना है. ओपनिंग के लिए ग्लेन मैक्सवेल को रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो और मार्क वॉ के नाम सुझाए गए, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर की भारतीय जोड़ी को अपने ओपनर्स के रूप में चुना है.

मिडिल ऑर्डर में महान क्रिकेटर शामिल

मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल को विराट कोहली, जो रूट, रिकी पोंटिंग, इयोन मोर्गन, माइकल क्लार्क और माइकल बेवन में से चुनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने तीसरे नंबर पर अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को चुना. ग्लेन मैक्सवेल ने चौथे और पांचवें नंबर के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग और माइकल बेवन को रखा.

विकेटकीपर के रोल के लिए इस दिग्गज को दिया मौका

ग्लेन मैक्सवेल को ऑलराउंडर स्लॉट के लिए युवराज सिंह, कपिल देव, एंड्रयू साइमंड्स, मार्क वॉ, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और बेन स्टोक्स में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने शेन वॉटसन को चुना. ग्लेन मैक्सवेल को इसके बाद विकेटकीपर की जगह के लिए एडम गिलक्रिस्ट, जोस बटलर और महेंद्र सिंह धोनी में से किसी एक को चुनना था. अपनी प्लेइंग इलेवन में ग्लेन मैक्सवेल ने महेंद्र सिंह धोनी को चुना.

बॉलिंग डिपार्टमेंट में बड़े-बड़े शहंशाह

बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए ग्लेन मैक्सवेल को जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली, शेन वॉर्न, एडम जाम्पा, डैरेन गॉफ और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ियों में से अपने विकल्प चुनने के लिए कहा गया था. आठवें नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली को रखा, जिन्होंने अपने करियर में 380 ODI विकेट लिए हैं. इसके बाद उन्होंने अनिल कुंबले को मुख्य स्पिनर के रूप में चुना, जबकि मौजूदा समय के सभी फॉर्मेट्स के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दसवें नंबर पर रखा. ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा को 11वें नंबर पर रखा. दिलचस्प बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल की ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड की कम्बाइन्ड ODI प्लेइंग इलेवन में किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी को जगह नहीं दी.

ग्लेन मैक्सवेल की सर्वश्रेष्ठ ODI प्लेइंग इलेवन

सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग, माइकल बेवन, शेन वॉटसन, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, ब्रेट ली, ग्लेन मैक्ग्रा.

