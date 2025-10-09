T20I सीरीज में होगी टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री! छक्कों के तूफान से कई बार तोड़ चुका है दिल

टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलियाई दौरे का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. भारत को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज के अलावा 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेलनी है. दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का चयन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी तीन मैचों में यह स्टार खिलाड़ी वापसी कर सकता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने दो टी20 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है.

T20I सीरीज में होगी टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री!

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भरोसा जताया है कि वे भारत के खिलाफ आखिरी तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों में वापसी करेंगे. अपनी कलाई की फ्रैक्चर सर्जरी के बाद उन्होंने रिकवरी अपडेट देते हुए कहा कि वह 29 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के आखिरी तीन मैचों में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं. पिछले हफ्ते हुई सर्जरी के बाद वह रिकवरी की राह पर हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे उनकी वापसी में तेजी आएगी.

सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

ग्लेन मैक्सवेल ने मेलबर्न में पत्रकारों से कहा, 'सर्जरी के बाद मुझे भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैचों में खेलने की उम्मीद है, बशर्ते मैं समय पर फिट हो जाऊं. मेरे सामने दो विकल्प थे,या तो सीरीज को पूरी तरह छोड़ दूं और सर्जरी से बचूं या सर्जरी करवाकर थोड़ी-सी संभावना बनाए रखूं. मैंने सर्जरी का विकल्प चुना ताकि बिग बैश लीग (BBL) से पहले तैयार हो सकूं और अपने शरीर को पूरी तरह ठीक कर सकूं.'

मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. दोनों ही फॉर्मेट में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मुकाबलों के बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में पांच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है. ग्लेन मैक्सवेल बेहद विस्फोटक बल्लेबाज हैं और उन्होंने अतीत में कई मैचों के दौरान भारत से जीत छीनी है. ग्लेन मैक्सवेल अपने चौके-छक्कों के तूफान के लिए जाने जाते हैं. ग्लेन मैक्सवेल का लिमिटेड ओवरों की क्रिकेट में भारत के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है.

टी20 इंटरनेशनल में बेहतरीन रिकॉर्ड

ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 124 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 114 पारियों में 2833 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर 145 रन है. ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में 240 चौके और 148 छक्के लगाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक और 5 शतक शामिल हैं. गेंदबाजी में भी मैक्सवेल ने अपनी उपयोगिता साबित की है. उन्होंने 49 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देकर 3 विकेट रहा है.