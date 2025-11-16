Advertisement
IPL में कई टीमों को चूना लगा चुका ये खिलाड़ी, अब पंजाब किंग्स ने भी काट दिया पत्ता, बन गया था सबसे बड़ा विलेन

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स की टीम ने अपने एक फ्लॉप क्रिकेटर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. अपने खराब प्रदर्शन के कारण ये क्रिकेटर IPL में कई टीमों को चूना भी लगा चुका है. पिछले सीजन में पंजाब किंग्स की टीम ने भले ही IPL फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन ये क्रिकेटर अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 16, 2025, 06:59 AM IST
पंजाब किंग्स ने काट दिया इस क्रिकेटर का पत्ता

पंजाब किंग्स की टीम ने बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले फ्लॉप क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल का पत्ता काट दिया है. ग्लेन मैक्सवेल को लगभग हर आईपीएल सीजन के लिए करोड़ों की रकम में खरीदा जाता है, लेकिन जब बात प्रदर्शन की आती है तो वह बुरी तरह नाकाम साबित होते हैं. ग्लेन मैक्सवेल को आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स की टीम ने 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वह इस सीजन के 7 मैचों में 8 की बेहद घटिया औसत से सिर्फ 48 रन ही बना पाए.

अपनी ही टीम के लिए बन गया सबसे बड़ा विलेन

ग्लेन मैक्सवेल अपने इस खराब प्रदर्शन के कारण पंजाब किंग्स की टीम के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए थे. ग्लेन मैक्सवेल ने अभी तक आईपीएल के 141 मैचों में 23.89 की औसत से 2819 रन बनाए हैं. आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल ने 41 विकेट भी झटके हैं. सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने मिनी ऑक्शन से पहले अपने रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है. पंजाब किंग्स के पास 11.50 करोड़ रुपये का पर्स है. पंजाब किंग्स ने जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे को रिलीज किया है.

क्यों कट गया मैक्सवेल का पत्ता?

2025 की IPL उपविजेता टीम पंजाब किंग्स ने अपने अधिकांश कोर खिलाड़ियों को बरकरार रखा और 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया. जोश इंगलिस को रिलीज करना एक चौंकाने वाला फैसला था, जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी. इस बीच रिटेंशन वाले दिन ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए हेड कोच रिकी पोंटिंग ने ग्लेन मैक्सवेल और जोश इंगलिस को रिलीज करने के पीछे की वजह बताई. रिकी पोंटिंग ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, 'ग्लेन मैक्सवेल और उनके खेल में योगदान से मैं बेहद खुश हूं. दुर्भाग्य से, पिछले साल हम उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करवा पाए. इस सीजन को देखते हुए, हमें नहीं लगा कि वह हमारी शुरुआती टीम का हिस्सा होंगे, इसलिए हमने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

