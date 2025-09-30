खूंखार कंगारू बल्लेबाज का टूटा हाथ... न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर, IND vs AUS मैच में खेलने पर भी सस्पेंस

New Zealand vs Australia T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज से ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. खूंखार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक अजीबोगरीब चोट का शिकार हो गए हैं. इस कारण उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा है. मैक्सवेल सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से भी लगभग बाहर हो गए हैं. उनकी चोट ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले कंगारू टीम की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है.

मैक्सवेल को कैसे लगी चोट?

नेट सेशन के दौरान मिचेल ओवेन के एक सीधे ड्राइव से मैक्सवेल के हाथ में चोट लग गई. इस स्टार क्रिकेटर का हाथ फ्रैक्चर हो गया है. 36 वर्षीय क्रिकेटर का भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में खेलना मुश्किन है. न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ टोटल आठ मैच टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम हैं. कंगारू टीम कई चोटों से परेशान है और उसकी तैयारियों को लगातार झटके लग रहे हैं.

मैक्सवेल की जगह फिलिप टीम में शामिल

मैक्सवेल को यह चोट बुधवार को टीम के शुरुआती T20I से पहले नेट्स में गेंदबाजी करते समय लगी. स्पिनर ओवेन के शॉट को नहीं रोक पाए. गेंद उनके हाथ पर लगी.मैक्सवेल अब आने वाले दिनों में एक विशेषज्ञ से मिलेंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों के लिए जॉश फिलिप उनकी जगह लेंगे. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक पॉपुलर रन-स्कोरर फिलिप से बल्लेबाजी लाइन-अप में ताकत लाएंगे. साथ ही वह एलेक्स कैरी के बैकअप के रूप में विकेटकीपर की भूमिका भी संभालेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की चोटें

कंगारू टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जाने से पहले अच्छी तैयारी की उम्मीद कर रही थी. ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में वनडे फॉमेट के वर्ल्ड कप में पसंदीदा माने जा रहे भारत को हराया था.अब उसकी नजर भारत की जमीन पर एक और वर्ल्ड कप जीतने पर है. हालाँकि, कई चोटों ने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस और नाथन एलिस के बिना खेलने उतरेगी.