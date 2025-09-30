Advertisement
trendingNow12942027
Hindi Newsक्रिकेट

खूंखार कंगारू बल्लेबाज का टूटा हाथ... न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर, IND vs AUS मैच में खेलने पर भी सस्पेंस

New Zealand vs Australia T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज से ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. खूंखार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक अजीबोगरीब चोट का शिकार हो गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खूंखार कंगारू बल्लेबाज का टूटा हाथ... न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर, IND vs AUS मैच में खेलने पर भी सस्पेंस

New Zealand vs Australia T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज से ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. खूंखार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक अजीबोगरीब चोट का शिकार हो गए हैं. इस कारण उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा है. मैक्सवेल सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से भी लगभग बाहर हो गए हैं. उनकी चोट ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले कंगारू टीम की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है.

मैक्सवेल को कैसे लगी चोट?

नेट सेशन के दौरान मिचेल ओवेन के एक सीधे ड्राइव से मैक्सवेल के हाथ में चोट लग गई. इस स्टार क्रिकेटर का हाथ फ्रैक्चर हो गया है. 36 वर्षीय क्रिकेटर का भारत के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में खेलना मुश्किन है. न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ टोटल आठ मैच टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम हैं.  कंगारू टीम कई चोटों से परेशान है और उसकी तैयारियों को लगातार झटके लग रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास में पहली बार... नेपाल ने 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन की बजाई बैंड, जीत ली टी20 सीरीज

मैक्सवेल की जगह फिलिप टीम में शामिल

मैक्सवेल को यह चोट बुधवार को टीम के शुरुआती T20I से पहले नेट्स में गेंदबाजी करते समय लगी. स्पिनर ओवेन के शॉट को नहीं रोक पाए. गेंद उनके हाथ पर लगी.मैक्सवेल अब आने वाले दिनों में एक विशेषज्ञ से मिलेंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों के लिए जॉश फिलिप उनकी जगह लेंगे. ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक पॉपुलर रन-स्कोरर फिलिप से बल्लेबाजी लाइन-अप में ताकत लाएंगे. साथ ही वह एलेक्स कैरी के बैकअप के रूप में विकेटकीपर की भूमिका भी संभालेंगे.

ये भी पढ़ें: कौन है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी? पाकिस्तान का 'मीडिया माफिया' राजनीति के रास्ते यूं बना ACC का चेयरमैन

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की चोटें

कंगारू टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जाने से पहले अच्छी तैयारी की उम्मीद कर रही थी. ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में वनडे फॉमेट के वर्ल्ड कप में पसंदीदा माने जा रहे भारत को हराया था.अब उसकी नजर भारत की जमीन पर एक और वर्ल्ड कप जीतने पर है. हालाँकि, कई चोटों ने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, पैट कमिंस और नाथन एलिस के बिना खेलने उतरेगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Australia cricket team

Trending news

BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
;