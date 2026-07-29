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बुमराह को महान तेज गेंदबाज ने बताया 'स्प्रिंग चिकन', एक्शन की गिनाईं मुश्किलें

Jasprit Bumrah Glenn McGrath: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोट ने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्लेन मैकग्रा ने उन्हें 'स्प्रिंग चिकन' बताते हुए करियर लंबा करने और फिटनेस बनाए रखने की अहम सलाह दी है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 29, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:51 PM IST
बुमराह को महान तेज गेंदबाज ने बताया 'स्प्रिंग चिकन', एक्शन की गिनाईं मुश्किलें
Image Credit: जसप्रीत बुमराह: BCCI

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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