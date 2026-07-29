बुमराह को महान तेज गेंदबाज ने बताया 'स्प्रिंग चिकन', एक्शन की गिनाईं मुश्किलें

Jasprit Bumrah Glenn McGrath: जसप्रीत बुमराह की चोट की चिंताएं भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार परेशान कर रही हैं. इस तेज गेंदबाज को श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना तो गया है, लेकिन उनकी भागीदारी बीसीसीआई (BCCI) के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर है.बुमराह को भारत के हालिया इंग्लैंड दौरे के दौरान कार्डिफ में दूसरे वनडे में फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लगी थी.
अब बुमराह अपनी रिकवरी कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने उन्हें अहम सुझाव दिया है. मैक्ग्रा ने कहा कि इस पेसर को अपने करियर को लंबा खींचने का तरीका ढूंढना होगा. उन्होंने भारतीय गेंदबाज को "स्प्रिंग चिकन" (यानी अभी भी युवा) कहा है.
मैक्ग्रा ने बुमराह की उम्र और भविष्य पर बात करते हुए कहा, ''यह फिर से उन पर निर्भर है कि वह क्या चाहते हैं. बुमराह की उम्र अभी क्या है? 31-32 साल? वह अभी केवल एक 'स्प्रिंग चिकन' (युवा) हैं. इसलिए उन्हें खेल में लंबे समय तक बने रहने का रास्ता खोजना होगा.''
मैक्ग्रा ने आगे कहा कि बुमराह एक बेहतरीन और क्वालिटी गेंदबाज हैं, लेकिन सब कुछ इस बात पर टिका है कि वह क्या करना चाहते हैं. क्या वह टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या सिर्फ टी20 खेलना चाहते हैं? यह उनके शरीर पर भी निर्भर करता है. मैक्ग्रा के अनुसार, जो गेंदबाज अपनी बांह को 'हाइपर-एक्सटेंड' (जरूरत से ज्यादा फैलाना) करते हैं, उनके जोड़ों पर थोड़ा अधिक दबाव पड़ता है.
मैक्ग्रा तेज गेंदबाजों को बहुत अधिक आराम देने या उन्हें "कपास के ऊन में लपेटकर" (अत्यधिक सुरक्षा) रखने के विचार के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि गेंदबाजों को इस भूमिका के तनाव को संभालने के लिए खुद को ढालना चाहिए. मैक्ग्रा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ''तेज गेंदबाज होना एक कठिन काम है; यह कोई प्राकृतिक एक्शन नहीं है, इसलिए चोटें खेल का हिस्सा हैं.''
वह इस बात से निराश हैं कि आजकल गेंदबाजों को बहुत अधिक सुरक्षा दी जाती है. उनके अनुसार, रिहैब (Rehab) प्रोग्राम में महीनों बिताने के बजाय गेंदबाजों को इतना मजबूत होना चाहिए कि वे गेंदबाजी के दबाव को सह सकें, क्योंकि लंबे रिहैब से फिटनेस और ताकत बहुत पीछे छूट जाती है.