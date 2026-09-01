फिलिप्स है तो मुमकिन है... मुश्किल काम को बनाया आसान, बिना गेंद देखे एक हाथ से पकड़ा कैच, VIDEO देख यकीन नहीं होगा!

न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स क्रिकेट के मैदान पर करिश्मा करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई अद्भुत कैच पकड़े हैं. उस स्पेशल लिस्ट में एक और कैच शामिल हो गया है. CPL 2026 में ग्लेन फिलिप्स ने ऐसा अनोखा कैच पकड़ा, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब फील्डर का नाम ग्लेन फिलिप्स हो, तो इस तरह का कैच लेना मुमकिन हैं. मंगलवार (01 सितंबर) को हुए मैच में उन्होंने ये अनोखा कारनामा किया. उन्होंने सुनील नारायण का शानदार कैच पकड़ा.
ग्लेन फिलिप्स के इस कैच की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मुश्किल कैच को बेहद आसान बना दिया. वीडियो देखकर ऐसा लगेगा, जैसे इस तरह का कैच लेना, उनके बाएं हाथ का खेल हो. उन्होंने बाउंड्री रोप के पास एक हाथ से शानदार कैच लेकर सनसनी मचा दी.
स्लिप और पॉइंट की दिशा में ग्लेन फिलिप्स पहले भी कई अद्भुत कैच पकड़ चुके हैं. इस बार उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास कमाल किया. दिलचस्प बात ये रही कि उनके रिएक्शन से ऐसा लगा कि लाइट में उन्होंने गेंद को खो दिया था. उनकी नजर गेंद पर थी भी नहीं. इसके बावजूद उन्होंने एक हाथ से हैरतअंगेज कैच पकड़कर विपक्षी टीम के बल्लेबाज सुनील नारायण को पवेलियन की राह दिखा दी.
यूं तो ग्लेन फिलिप्स का ये कैच आपको हैरान कर देगा, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि खुद वो भी इस प्रयास के बाद हैरान रह गए. एक पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने कैसे ये कैच लपक लिया. सुनील नारायण सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए.
यह विकेट उस मैच में गिरा जिसमें बारिश की वजह से काफी रुकावट आई थी, और गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने पावरप्ले में ही दो विकेट गंवा दिए थे. 90 मिनट से ज्यादा की देरी के बाद, शिमरोन हेटमायर ने शानदार शतक लगाकर पारी को संभाला. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी. उनकी इस पारी के दम पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 16 ओवरों में 185 रनों का स्कोर खड़ा किया. त्रिनिदाद एंड टोबैगो नाइट राइडर्स को DLS के तहत 182 रनों का लक्ष्य मिला , लेकिन वॉरियर्स ने 9 रन से ये मुकाबला जीत लिया.