फिलिप्स है तो मुमकिन है... मुश्किल काम को बनाया आसान, बिना गेंद देखे एक हाथ से पकड़ा कैच, VIDEO देख यकीन नहीं होगा!

यह विकेट उस मैच में गिरा जिसमें बारिश की वजह से काफी रुकावट आई थी, और गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने पावरप्ले में ही दो विकेट गंवा दिए थे. 90 मिनट से ज्यादा की देरी के बाद, शिमरोन हेटमायर ने शानदार शतक लगाकर पारी को संभाला. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी. उनकी इस पारी के दम पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 16 ओवरों में 185 रनों का स्कोर खड़ा किया. त्रिनिदाद एंड टोबैगो नाइट राइडर्स को DLS के तहत 182 रनों का लक्ष्य मिला , लेकिन वॉरियर्स ने 9 रन से ये मुकाबला जीत लिया.