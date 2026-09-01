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फिलिप्स है तो मुमकिन है... मुश्किल काम को बनाया आसान, बिना गेंद देखे एक हाथ से पकड़ा कैच, VIDEO देख यकीन नहीं होगा!

न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर 'सुपरमैन' वाला कारनामा किया है. CPL 2026 में फिलिप्स ने बाउंड्री लाइन के पास अद्भुत कैच पकड़ा. उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर उन्होंने ये कारनामा किया कैसे

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:05 AM IST
फिलिप्स है तो मुमकिन है... मुश्किल काम को बनाया आसान, बिना गेंद देखे एक हाथ से पकड़ा कैच, VIDEO देख यकीन नहीं होगा!
Image Credit: Glenn Phllips catch in CPL 2026 (screengrab/@CPL)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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