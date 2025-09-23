'गॉड गिफ्टेड...', खुल गया अभिषेक शर्मा के तूफानी छक्कों का राज, युवराज सिंह ने ऐसे बना दिया सुपरस्टार
Abhishek Sharma Yuvraj Singh: भारतीय क्रिकेट टीम के नए सुपरस्टार अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में तबाही मचा दी है. उन्होंने 4 पारियों में 173 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में 39 बॉल में 74 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:41 AM IST
Abhishek Sharma Yuvraj Singh: भारतीय क्रिकेट टीम के नए सुपरस्टार अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में तबाही मचा दी है. उन्होंने 4 पारियों में 173 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके और 12 छक्के लगाए हैं. अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में 39 बॉल में 74 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बन गए. इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद उनके पिता राजकुमार शर्मा काफी खुश नजर आए और इस सफलता का राज खोला है. अमृतसर के इस बल्लेबाज ने मैदान के चारों ओर शॉट खेलकर सबका दिल जीत लिया.

गॉड गिफ्टेड अभिषेक शर्मा की क्षमता

अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा है कि उनके बेटे में छक्के मारने की क्षमता गॉड गिफ्टेड है. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ''छक्के मारने की उसकी क्षमता भगवान की देन है. उसकी नजर बहुत तेज है और वह गेंद की लाइन और लेंथ को अन्य बल्लेबाजों की तुलना में कुछ सेकंड पहले ही पकड़ लेता है. उसकी टाइमिंग भी बहुत स्वाभाविक है. जब भी गेंद उसके बल्ले से मिलती है, तो वह इतनी शानदार होती है कि गेंद आसानी से बाउंड्री के पार चली जाती है.''

शुभमन गिल के साथ अभिषेक की जबरदस्त दोस्ती

अभिषेक का क्रिकेट करियर एक और भारतीय स्टार बल्लेबाज़ शुभमन गिल के समानांतर चलता है. दोनों पहली बार पंजाब के एज-ग्रुप टूर्नामेंट में मिले थे. गिल, अपनी शालीनता और संतुलन के साथ और अभिषेक, अपने जुनून और आतिशबाजी के साथ आगे बढ़े हैं. अभिषेक के पिता ने कहा, ''शुभमन के साथ यह सिर्फ साझेदारी नहीं, बल्कि भाईचारा है. वे एक-दूसरे के खेल को अंदर से जानते हैं. वे 10-11 साल की उम्र से एक साथ खेल रहे हैं. उन्होंने एक साथ अभ्यास और ट्रेनिंग की है. उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि वे जानते हैं कि जिस भी टीम के लिए वे खेल रहे हैं, उसके लिए मैच कैसे जीतना है. घरेलू स्तर पर उनके कारनामे बहुत प्रसिद्ध हैं. अब जब वे भारत के लिए एक साथ खेल रहे हैं और खासकर एक साथ ओपनिंग कर रहे हैं, तो यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है.''

युवराज सिंह की जमकर तारीफ

अभिषेक शर्मा ने भारत के महान क्रिकेटर युवराज सिंह से ट्रेनिंग ली है. युवराज ने उनके अंदर की क्षमता को निखारा है. वह 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत के हीरो हैं. अभिषेक के पिता ने कहा, ''युवी पाजी ने अभिषेक के खेल को ऊपर उठाने में एक बड़ी भूमिका निभाई. युवराज उनके गुरु हैं और वह हमेशा अभिषेक के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं. अगर कोई खिलाड़ी जिसने भारत को दो विश्व कप अपने दम पर जिताए हैं, वह अपने शिष्य को सिखाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से एक शीर्ष स्तर का क्रिकेटर बन जाएगा.''

अभिषेक से युवराज की ये चाहत

अभिषेक के पिता ने आगे कहा ''युवराज का मुख्य गुरुमंत्र अभिषेक को हमेशा से रहा है कि खेल की स्थिति के अनुसार खेलो. वह यह भी चाहते हैं कि अभिषेक भारत के लिए मैच फिनिश करे. उनकी बल्लेबाजी ऐसी होनी चाहिए कि वह टीम के लिए खेले और भारत के लिए मैच जीते, न कि अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए.'' अभिषेक को महान ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कहा था कि उन्हें इस मुकाबले को समाप्त करना चाहिए था और आगे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए. अभिषेक ने भी जवाब में कहा कि वह इस पर काम करेंगे.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Abhishek Sharmayuvraj singhAsia Cup 2025India vs Pakistan

;