Advertisement
trendingNow12939134
Hindi Newsक्रिकेट

Asia Cup Trophy: सोने या चांदी, किस धातु की बनी है एशिया कप की ट्रॉफी? 12 लोगों ने 400 घंटों में किया तैयार

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 28 सितंबर को खेला जाएगा. जीतने वाले टीम को चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी. आइए इस ट्रॉफी के बारे में जानते हैं...

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup Trophy: सोने या चांदी, किस धातु की बनी है एशिया कप की ट्रॉफी? 12 लोगों ने 400 घंटों में किया तैयार

एशिया कप 2025 के फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 18 मुकाबलों के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहीं. चूंकि, खिताबी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसलिए फैंस में इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. बता दें कि 41 साल के एशिया कप इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत-पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने हैं. भारत की नजरें 9वीं बार खिताब जीतने पर होंगी, जबकि पाकिस्तान तीसरी बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगा. विजेता टीम पोडियम पर चमचमकाती एशिया कप ट्रॉफी के साथ नजर आएगी. ब्लॉकबस्टर फिनाले से पहले हम फैंस के लिए ट्रॉफी की खासियत के बारे में जानकारी लेकर आए हैं. आइए जानते हैं...

एशिया कप का इतिहास

एशिया कप ट्रॉफी का इतिहास नया नहीं है. पहली बार 1984 में यह टूर्नामेंट खेला गया था. एशिया कप 2025 इस टूर्नामेंट का 17वां एडिशन है. टी20 फॉर्मेट में खेले जा रहे इस बार के एडिशन की विजेता भारत या पाकिस्तान में से कोई एक टीम होगी. एशिया कप की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य और एजेंडा एशियाई देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देना था. समय और विकास के साथ इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी में भी बदलाव आया है. वर्तमान में ट्रॉफी का लेटेटस्ट डिजाइन एक गोल्डन ठोस बेस पर आधारित है. आइए इस ट्रॉफी के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना या चांदी, किससे बनी है ट्रॉफी?

फैंस के मन में सवाल होगा कि सोने जैसे रंग की चमचमाती एशिया कप की ट्रॉफी क्या गोल्ड से बनी है? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस एशिया कप की ट्रॉफी को गोल्ड प्लेटेड मेटल से बनाया गया है, जबकि इसके ऊपर सिल्वर की परत चढ़ी हुई है. हालांकि, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सोने और चांदी की मात्रा कितनी है. यह भी बताया गया है कि इस ट्रॉफी को बनाने में 400 घंटे का समय लगा था. 12 कारीगरों ने मिलकर इस शानदार और स्टाइलिश ट्रॉफी को तैयार किया.

ट्रॉफी की खासियत और कितनी है कीमत? 

एशिया कप ट्रॉफी की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी डिजाइन और भव्यता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि काफी महंगी होगी. इसकी खासियत की बात करें तो ट्रॉफी को एक खास डिजाइन दिया गया है. ट्रॉफी के बेस पर विजेता देशों के नाम लिखे गए हैं, जिन्हें अलग भी किया जा सकता है. कमल के डिजाइन जैसी इस ट्रॉफी को एशिया में शांति और एकता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है.

भारत सबसे सफल टीम

अब तक हुए 16 सीजन में भारत सबसे ज्यादा बार यह टूर्नामेंट जीता है. भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बना है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की नजरें अब 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनने पर होंगी. भारत ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में खिताब जीता. भारत 2016 में टी20 फॉर्मेट एशिया कप का चैंपियन बना. 28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को हराया तो वह दो टी20 फॉर्मेट एशिया कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. दूसरी ओर, पाकिस्तान दो बार एशिया कप जीता है. पाकिस्तान टीम 2000 और 2012 में एशिया कप की चैंपियन बनी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025Asia Cup 2025 FinalAsia Cup Trophy 2025

Trending news

कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
Goa News In Hindi
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
Tamil Nadu News In Hindi
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
;