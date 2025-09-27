Asia Cup Trophy: सोने या चांदी, किस धातु की बनी है एशिया कप की ट्रॉफी? 12 लोगों ने 400 घंटों में किया तैयार

एशिया कप 2025 के फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 18 मुकाबलों के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहीं. चूंकि, खिताबी जंग भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसलिए फैंस में इस मुकाबले को लेकर जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. बता दें कि 41 साल के एशिया कप इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत-पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने हैं. भारत की नजरें 9वीं बार खिताब जीतने पर होंगी, जबकि पाकिस्तान तीसरी बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगा. विजेता टीम पोडियम पर चमचमकाती एशिया कप ट्रॉफी के साथ नजर आएगी. ब्लॉकबस्टर फिनाले से पहले हम फैंस के लिए ट्रॉफी की खासियत के बारे में जानकारी लेकर आए हैं. आइए जानते हैं...

एशिया कप का इतिहास

एशिया कप ट्रॉफी का इतिहास नया नहीं है. पहली बार 1984 में यह टूर्नामेंट खेला गया था. एशिया कप 2025 इस टूर्नामेंट का 17वां एडिशन है. टी20 फॉर्मेट में खेले जा रहे इस बार के एडिशन की विजेता भारत या पाकिस्तान में से कोई एक टीम होगी. एशिया कप की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य और एजेंडा एशियाई देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देना था. समय और विकास के साथ इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी में भी बदलाव आया है. वर्तमान में ट्रॉफी का लेटेटस्ट डिजाइन एक गोल्डन ठोस बेस पर आधारित है. आइए इस ट्रॉफी के बारे में और कुछ जानकारी देते हैं.

सोना या चांदी, किससे बनी है ट्रॉफी?

फैंस के मन में सवाल होगा कि सोने जैसे रंग की चमचमाती एशिया कप की ट्रॉफी क्या गोल्ड से बनी है? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस एशिया कप की ट्रॉफी को गोल्ड प्लेटेड मेटल से बनाया गया है, जबकि इसके ऊपर सिल्वर की परत चढ़ी हुई है. हालांकि, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सोने और चांदी की मात्रा कितनी है. यह भी बताया गया है कि इस ट्रॉफी को बनाने में 400 घंटे का समय लगा था. 12 कारीगरों ने मिलकर इस शानदार और स्टाइलिश ट्रॉफी को तैयार किया.

ट्रॉफी की खासियत और कितनी है कीमत?

एशिया कप ट्रॉफी की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी डिजाइन और भव्यता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि काफी महंगी होगी. इसकी खासियत की बात करें तो ट्रॉफी को एक खास डिजाइन दिया गया है. ट्रॉफी के बेस पर विजेता देशों के नाम लिखे गए हैं, जिन्हें अलग भी किया जा सकता है. कमल के डिजाइन जैसी इस ट्रॉफी को एशिया में शांति और एकता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है.

भारत सबसे सफल टीम

अब तक हुए 16 सीजन में भारत सबसे ज्यादा बार यह टूर्नामेंट जीता है. भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बना है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी की नजरें अब 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनने पर होंगी. भारत ने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में खिताब जीता. भारत 2016 में टी20 फॉर्मेट एशिया कप का चैंपियन बना. 28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को हराया तो वह दो टी20 फॉर्मेट एशिया कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. दूसरी ओर, पाकिस्तान दो बार एशिया कप जीता है. पाकिस्तान टीम 2000 और 2012 में एशिया कप की चैंपियन बनी.