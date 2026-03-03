IPL 2026 से पहले गुड न्यूज, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी ओपनिंग सेरेमनी, बेंगलुरु में 5 मुकाबले खेलेगी RCB

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली के तमाम फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित होगा, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैदान पर 5 मुकाबले खेलेगी.
IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली के तमाम फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी होने वाली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2026 का उद्घाटन समारोह चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित होगा. वहीं इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने 5 घरेलू मुकाबले चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी. RCB अपने दो होम मुकाबले रायपुर में खेलेगी.
यह स्टेडियम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के घरेलू मैचों की मेजबानी करेगा, जहां फ्रेंचाइजी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच लीग मैच खेलने हैं. अपने रोमांचक माहौल और हाई-स्कोरिंग मुकाबलों के लिए मशहूर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर आरसीबी के लिए एक मजबूत गढ़ साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि वे अपने समर्थकों के सामने खिताब बचाने की शुरुआत करने जा रहे हैं.
बेंगलुरु में आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी
RCB फैंस के लिए खुशी और दोगुनी होने वाली है क्योंकि आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन भी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि यह शहर दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टी20 लीगों में से एक के पहले मैच की मेजबानी कर रहा है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीईओ राजेश मेनन ने कहा, “एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम सिर्फ हमारा घरेलू मैदान ही नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां एक टीम के रूप में हमारी पहचान सही मायने में जीवंत होती है. बेंगलुरु में हमारे प्रशंसकों की ऊर्जा हमेशा से हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, जो उन्हें खेल के हर चरण में प्रेरित करती है. हमारे प्रशंसकों ने बिना शर्त हमारा साथ दिया है, और वे अपने घरेलू मैदान पर अपनी टीम को खेलते देखने के हकदार हैं.
महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 सीजन के प्लेऑफ और फाइनल चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने हैं, जिससे बेंगलुरु टूर्नामेंट का केंद्र बन गया है. प्रतियोगिता के अंतिम चरण के इस मैदान पर होने के साथ, शहर में टीमों के बीच प्रतिष्ठित आईपीएल ट्रॉफी के लिए जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे.