Advertisement
trendingNow13129112
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से पहले गुड न्यूज, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी ओपनिंग सेरेमनी, बेंगलुरु में 5 मुकाबले खेलेगी RCB

IPL 2026 से पहले गुड न्यूज, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी ओपनिंग सेरेमनी, बेंगलुरु में 5 मुकाबले खेलेगी RCB

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली के तमाम फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित होगा, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैदान पर 5 मुकाबले खेलेगी. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 से पहले गुड न्यूज, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी ओपनिंग सेरेमनी, बेंगलुरु में 5 मुकाबले खेलेगी RCB

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली के तमाम फैंस के लिए खुशी की खबर सामने आई है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी होने वाली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2026 का उद्घाटन समारोह चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित होगा. वहीं इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने 5 घरेलू मुकाबले चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी. RCB अपने दो होम मुकाबले रायपुर में खेलेगी.

यह स्टेडियम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के घरेलू मैचों की मेजबानी करेगा, जहां फ्रेंचाइजी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांच लीग मैच खेलने हैं. अपने रोमांचक माहौल और हाई-स्कोरिंग मुकाबलों के लिए मशहूर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर आरसीबी के लिए एक मजबूत गढ़ साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि वे अपने समर्थकों के सामने खिताब बचाने की शुरुआत करने जा रहे हैं.

बेंगलुरु में आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी

Add Zee News as a Preferred Source

RCB फैंस के लिए खुशी और दोगुनी होने वाली है क्योंकि आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन भी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि यह शहर दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टी20 लीगों में से एक के पहले मैच की मेजबानी कर रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीईओ राजेश मेनन ने कहा, “एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम सिर्फ हमारा घरेलू मैदान ही नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां एक टीम के रूप में हमारी पहचान सही मायने में जीवंत होती है. बेंगलुरु में हमारे प्रशंसकों की ऊर्जा हमेशा से हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, जो उन्हें खेल के हर चरण में प्रेरित करती है. हमारे प्रशंसकों ने बिना शर्त हमारा साथ दिया है, और वे अपने घरेलू मैदान पर अपनी टीम को खेलते देखने के हकदार हैं.

 

महत्वपूर्ण बात यह है कि 2026 सीजन के प्लेऑफ और फाइनल चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने हैं, जिससे बेंगलुरु टूर्नामेंट का केंद्र बन गया है. प्रतियोगिता के अंतिम चरण के इस मैदान पर होने के साथ, शहर में टीमों के बीच प्रतिष्ठित आईपीएल ट्रॉफी के लिए जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे.

 

 

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान