टीम इंडिया की सीरीज का बदला टाइम, भारतीय फैंस की थकी आंखों को मिलेगा सुकून, ECB ने दी गुड न्यूज

आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद भारतीय फैंस टीम इंडिया की आगामी सीरीज पर नजरें जमाए बैठे हुए हैं. 26 जून से टीम पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, फिर इंग्लैंड टूर पर जाएगी. भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज से जुड़ा बड़ा अपडेट देखने को मिला है. इस सीरीज में कुछ मुकाबलों की टाइमिंग बदल गई है, जो भारतीय फैंस के लिए राहत की बात है. चूंकि ये सीरीज इंग्लैंड में होनी थी, ऐसे में भारतीय फैंस को टाइम-जोन के चलते आधी रात जागकर मैच देखना पड़ता. लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारतीय फैंस को गुड न्यूज दे दी है.
भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से टी20 सीरीज खेलेगी. भारत की हर सीरीज के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट में फैंस की भरमार देखने को मिलती है. इसे ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अगले महीने इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान होने वाले तीन फ़्लडलाइट T20I मैचों के शुरू होने के समय में बदलाव किया है.
भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पांच T20I और तीन ODI मैच खेलेगी. ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, ECB ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत के बाद शाम के तीन T20I मैचों के शुरू होने का समय एक घंटा पहले कर दिया है. पिछले साल की घोषणा के अनुसार, ये मैच मूल रूप से स्थानीय समयानुसार शाम 6.30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 11 बजे) शुरू होने वाले थे. लेकिन अब ये स्थानीय समयानुसार शाम 5.30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 10 बजे) शुरू होंगे.
भारतीय मैनेजमेंट ने टी20 के स्क्वॉड में कई बड़े बदलाव किए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम को चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है. श्रेयस अय्यर को नए कप्तान के रूप में चयनित किया गया. इसके अलावा एक बड़ा बदलाव वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन से स्क्वॉड में एंट्री मारी है. वैभव आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
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इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.