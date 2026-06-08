टीम इंडिया की सीरीज का बदला टाइम, भारतीय फैंस की थकी आंखों को मिलेगा सुकून, ECB ने दी गुड न्यूज

आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद भारतीय फैंस टीम इंडिया की आगामी सीरीज पर नजरें जमाए बैठे हुए हैं. 26 जून से टीम पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, फिर इंग्लैंड टूर पर जाएगी. भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज से जुड़ा बड़ा अपडेट देखने को मिला है. इस सीरीज में कुछ मुकाबलों की टाइमिंग बदल गई है, जो भारतीय फैंस के लिए राहत की बात है. चूंकि ये सीरीज इंग्लैंड में होनी थी, ऐसे में भारतीय फैंस को टाइम-जोन के चलते आधी रात जागकर मैच देखना पड़ता. लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारतीय फैंस को गुड न्यूज दे दी है.