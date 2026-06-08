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टीम इंडिया की सीरीज का बदला टाइम, भारतीय फैंस की थकी आंखों को मिलेगा सुकून, ECB ने दी गुड न्यूज

आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद भारतीय फैंस टीम इंडिया की आगामी सीरीज पर नजरें जमाए बैठे हुए हैं. 26 जून से टीम पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, फिर इंग्लैंड टूर पर जाएगी. भारत-इंग्लैंड टी20 सीरीज से जुड़ा बड़ा अपडेट देखने को मिला है. इस सीरीज में कुछ मुकाबलों की टाइमिंग बदल गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:19 PM IST
टीम इंडिया की सीरीज का बदला टाइम, भारतीय फैंस की थकी आंखों को मिलेगा सुकून, ECB ने दी गुड न्यूज
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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