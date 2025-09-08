Asia Cup से ड्रॉप होने वाले सिराज को अचानक मिली 'गुड न्यूज', जुलाई में गिल ने जीता दिल, अगस्त के बन सकते हैं 'किंग'

Mohammed Siraj: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. टीम इंडिया में मेगा इवेंट के लिए रोमांच कोने-कोने में दिख रहा है. लेकिन इस टूर्नामेंट से ड्रॉप हुए टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अचानक गुड न्यूज आ चुकी है. जुलाई के महीने में टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने सभी का दिल जीता था, लेकिन सिराज अब अगस्त के किंग बन सकते हैं. आईसीसी के अवॉर्ड्स नॉमिनेशन लिस्ट में मोहम्मद सिराज का नाम देखने को मिल गया है.

टेस्ट सीरीज में धमाकेदार गेंदबाजी

भारत और इंग्लैंड के बीच अगस्त में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया था. वह टॉप विकेट टेकर साबित हुए थे.इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट में उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. जुलाई के महीने में सीरीज के टॉप स्कोरर शुभमन गिल को 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' से नवाजा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सिराज की किससे होगी टक्कर?

सिराज के अलावा नॉमिनेशन लिस्ट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स भी शामिल हैं, दोनों ने अपनी टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन किया. सिराज ने इस सीरीज में 185 ओवर में 23 विकेट अपने नाम किए थे. उनका सबसे अच्छा समय निर्णायक पांचवें टेस्ट में आया, जहां उन्होंने नौ विकेट लिए और जीत के हीरो रहे. भारत ने इस सीरीज को 2-2 के ड्रॉ पर रोका.

ये भी पढे़ं... Asia Cup से कुछ घंटे पहले सूर्यकुमार यादव को 'Warning', कर दी ये गलती तो डूब जाएगी लुटिया, पूर्व क्रिकेटर ने बताया 'विनिंग फॉर्मूला'

वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर जीत

वहीं, बात करें विंडीज के जेडन सील्स की तो उन्होने वेस्टइंडीज के पाकिस्तान पर वनडे सीरीज जीत के 34 साल के इंतज़ार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई. शुरुआती मैच में धीमी शुरुआत के बाद, उन्होंने दूसरे मैच में तीन विकेट लेकर वापसी की और फिर निर्णायक मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 6/18 का प्रदर्शन किया. पाकिस्तान की टीम 92 रन पर ढेर हो गई, जिससे कैरेबियाई टीम ने सीरीज़ में ऐतिहासिक जीत हासिल की.