Advertisement
trendingNow13015881
Hindi Newsक्रिकेट

2 साल बाद Team India में लौटे ऋतुराज गायकवाड़ तो चमक गई Prithvi Shaw की किस्मत, करियर को मिलेगा नया मोड़?

Prithvi Shaw: साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में करीब 2 साल बाद ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है. इधर ऋतुराज को वापसी हुई और उधर पृथ्वी शॉ को बड़ी गुड न्यूज मिल गई. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw

Prithvi Shaw: 26 नवंबर से शुरू होने जा रहे सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट से पहले महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (MCA) ने बड़ा फैसला लिया है. टीम ने युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को नया कप्तान बनाने का फैसला किया है. इससे पहले कप्तानी की जिम्मेदारी रुतुराज गायकवाड़ को दी गई थी, लेकिन वह भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुने जाने के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ही ऋतुराज की टीम इंडिया में 2 साल बाद वापसी हुई वैसे ही  पृथ्वी शॉ की किस्मत चमक गई.

दरअसल, दो दिन पहले MCA ने रुतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाकर 16 खिलाड़ियों की टीम घोषित की थी. चूंकि अब रुतुराज अब भारत की वनडे टीम के साथ रहेंगे, इसलिए उन्हें घरेलू टी20 में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा. MCA ने फिलहाल उपकप्तान घोषित नहीं किया था, ऐसे में स्थिति देखते हुए पृथ्वी शॉ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपा जाना तय है. इसकी आधिकारिक घोषणा 24 नवंबर को की जाएगी, यानी महाराष्ट्र अपने पहले मैच से सिर्फ दो दिन पहले नया कप्तान पाएगा.

पृथ्वी शॉ के लिए बड़ा मौका

रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने शॉ को जरूरत पड़ने पर कप्तानी संभालने के बारे में पहले ही बता दिया था. उन्हें कप्तानी की भूमिका के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई थी. महाराष्ट्र से जुड़ने के बाद पृथ्वी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. मौजूदा घरेलू सीजन में उन्होंने 7 पारियों में 470 रन बनाए हैं, उनका औसत 67.14 रहा है. जिसमें 3 फिफ्टी और एक दोहरा शतक है. आईपीएल 2024 की नीलामी में अनसोल्ड रहने वाले शॉ के लिए महाराष्ट्र की कप्तानी मिलना करियर में वापसी का अच्छा मौका साबित हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र किस ग्रुप में है?

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में महाराष्ट्र टीम ग्रुप-B में है, जहां उसे 7 टीमों से मुकाबला करना होगा. इनमें जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, चंडीगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा शामिल हैं. टीम के सभी लीग मैच कोलकाता में खेले जाएंगे.

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के लिए महाराष्ट्र की टीम

ऋतुराज गायकवाड़, निखिल नाइक, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, रामकृष्ण घोष, राजवर्धन हंगरगेकर, जलज सक्सेना, अजीम काज़ी, अर्शिन कुलकर्णी, मुकेश चौधरी, विक्की ओस्तवाल, प्रशांत सोलंकी, मंदार भंडारी, योगेश डोंगरे, रणजीत निकम, तनय संघवी

ये भी पढ़ें: IND vs SA: वनडे में शुभमन और अय्यर की जगह कौन खेलेगा? साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग-11!

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Prithvi ShawRuturaj Gaikwad

Trending news

'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट