RCB फैंस को खुशखबरी... चिन्नास्वामी स्टेडियम को मिली 'ग्रीन चिट', CM के बयान के बाद बड़ा अपडेट

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी के फैंस को गुड न्यूज मिल गई है. बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए ग्रीन चिट मिली. कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है. केएससीए के आधिकारिक प्रवक्ता विनय मृत्त्युंजय ने इस खबर पर खुशी जाहिर की. कई महीनों से केएससीए मुश्किल दौर से गुजर रहा था.

क्या बोले KSCA के प्रवक्ता

विनय मृत्त्युंजय ने इस मुद्दे पर कहा, 'हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक सरकार के गृह विभाग ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है. यह अनुमति सरकार और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों और नियमों के अनुपालन के अधीन है.'

Add Zee News as a Preferred Source

आरसीबी की जीत के बाद हुई थी भगदड़

इस औपचारिक मंजूरी के साथ ही बीते कई महीनों से चला आ रहा असमंजस समाप्त हो गया है. उल्लेखनीय है कि 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल 2025 खिताबी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 56 लोग घायल हुए थे. इस घटना के बाद स्टेडियम को क्रिकेट कैलेंडर से हटा दिया गया था.

बीसीसीआई ने लिया था एक्शन

घटना के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कई बड़े टूर्नामेंटों को चिन्नास्वामी स्टेडियम से स्थानांतरित कर दिया था. इनमें दलीप ट्रॉफी, भारत-दक्षिण अफ्रीका पुरुष 'ए' सीरीज, विजय हजारे ट्रॉफी और 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप (फाइनल सहित) शामिल थे. स्टेडियम में दोबारा मैचों के आयोजन की अनुमति जस्टिस माइकल डी'कुन्हा रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने से जुड़ी हुई थी, जिसे इस हादसे की जांच के तहत गठित किया गया था.

ये भी पढ़ें.. टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे, अब अचानक उठाया ये बड़ा कदम

सीएम ने किया था ऐलान

अब राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के अपने सभी घरेलू मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी. गौरतलब है कि आरसीबी के उपाध्यक्ष राजेश मेनन ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दो मैच आयोजित करने को लेकर चर्चा की थी.

मृत्त्युंजय ने आगे कहा, 'केएससीए सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने को लेकर आश्वस्त है. संघ ने विशेषज्ञ समीक्षा समिति के समक्ष एक विस्तृत अनुपालन रोडमैप प्रस्तुत किया है और सुरक्षा, संरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन से जुड़े सभी उपायों को पूरी निष्ठा से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.'