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हैदराबाद के लिए आई गुड न्यूज.. कप्तान ने शुरू की बॉलिंग, पोस्ट डालकर दिया अपडेट

IPL 2026: आईपीएल 2026 में इंजरी कंसर्न बड़ा देखने को मिल रहा है. कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. हैदराबाद को भी परमानेंट कप्तान पैट कमिंस के रूप में बड़ा झटका लगा है. पहले हाफ से पैट कमिंस बाहर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर पॉजीटिव अपडेट दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:09 PM IST
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Pat Cummins (Instagram)
Pat Cummins (Instagram)

IPL 2026: आईपीएल 2026 में इंजरी कंसर्न बड़ा देखने को मिल रहा है. कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. हैदराबाद को भी परमानेंट कप्तान पैट कमिंस के रूप में बड़ा झटका लगा है. पहले हाफ से पैट कमिंस बाहर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर पॉजीटिव अपडेट दे दिया है. उन्होंने एक फोटो शेयर की और कमबैक के रूप में शानदार कैप्शन लिखा. कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन टीम की कमान संभालेंगे. 

नेट्स में शुरू हुई बॉलिंग

कमिंस ने एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने इशारा किया कि वह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं. उन्होंने कैप्शन वापस आकर अच्छा लगा.' इससे पहले बुधवार को, ESPNcricinfo के अनुसार, 'बिजनेस ऑफ स्पोर्ट' पॉडकास्ट पर बात करते हुए कमिंस ने बताया कि उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी है और एक तय रिहैबिलिटेशन प्लान के तहत धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं.

क्या है अपडेट?

रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, 'मैं अभी भी पीठ की चोट से उबर रहा हूं. लेकिन अब हालत ठीक है. मैं नेट्स में गेंदबाज़ी के लिए वापस आ गया हूं.' तेज गेंदबाज ने माना कि वह IPL के शुरुआती दौर में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्हें समय पर वापसी करने की पूरी उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा, 'IPL जल्द ही शुरू होने वाला है. मैं इसकी शुरुआत में नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं जल्द ही मैदान पर वापसी कर लूंगा.'

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कब तक फिट होंगे कमिंस?

उन्होंने कहा, 'हमने टूर्नामेंट के बीच तक मुझे पूरी तरह फिट करने का एक प्लान बनाया है. इसलिए उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं टूर्नामेंट के दूसरे हाफ़ और फाइनल मैच खेल पाऊंगा.' पिछले साल एशेज सीरीज के दौरान पीठ की चोट के कारण कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल पाए थे. इस तेज गेंदबाज ने भारत और श्रीलंका में हुए ICC पुरुष T20 विश्व कप में भी हिस्सा नहीं लिया था.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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