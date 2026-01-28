टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को राहत, फिट हुआ खूंखार ऑलराउंडर, शुरू की बैटिंग

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के इंजरी कंसर्न ने सभी की धड़कनें तेज कर दी थीं. मेगा इवेंट में 10 दिन से भी कम समय बाकी है. इससे पहले टीम इंडिया को गुड न्यूज मिल गई है. भारतीय टीम का घातक ऑलराउंडर पूरी तरह फिट हो गया है और कमबैक के लिए तैयार है. ये कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर हैं जिन्होंने बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में पसली की चोट से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन के हिस्से के तौर पर नेट्स में बल्लेबाजी फिर से शुरू कर दी है.

कब तक होंगे फिट?

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बुधवार को IANS को बताया, 'वाशिंगटन ने बल्लेबाजी फिर से शुरू कर दी है, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी के साथ. उन्होंने थोड़ी देर बल्लेबाजी की और यह बहुत उत्साहजनक है. पसली के आसपास थोड़ी परेशानी शुरू में होगी क्योंकि उन्होंने कुछ समय से कुछ नहीं किया है। वह ठीक हो जाएंगे क्योंकि अब वह पूरी तरह से ठीक होने की राह पर धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे सीरीज से बाहर हुए थे सुंदर

26 साल के सुंदर 11 जनवरी को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी निचली पसली के हिस्से में तेज दर्द के कारण टीम से बाहर हो गए थे और उन्हें बाकी 50 ओवर के मैचों के साथ-साथ चल रही T20I सीरीज से भी बाहर कर दिया गया था. साइड स्ट्रेन के कारण बाहर होने के तुरंत बाद, सुंदर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर के प्रमुख और आर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर सर्विस के निदेशक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दिनशॉ परदीवाला से सलाह ली.

ये भी पढे़ं.. विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग?

बॉलिंग कब से होगी शुरू?

चेन्नई में अपने घर पर आराम करने के बाद, सुंदर 20 जनवरी को अपने रिहैब प्रोग्राम को शुरू करने के लिए CoE में पहुंचे.

उम्मीद है कि वाशिंगटन के स्किल ट्रेनिंग में वर्कलोड को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, हालांकि धैर्य भी दिखाया जाएगा क्योंकि वह घरेलू धरती पर T20 वर्ल्ड कप खिताब बचाने के लिए भारत की टीम का एक अहम हिस्सा हैं. साथ ही, अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि वाशिंगटन कब गेंदबाजी शुरू करेंगे. वाशिंगटन ने 2017 में डेब्यू करने के बाद से भारत के लिए 58 T20I खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6.91 की इकॉनमी रेट से 51 विकेट लिए हैं, जबकि 134.39 के स्ट्राइक रेट से 254 रन बनाए हैं.