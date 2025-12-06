Advertisement
IND vs SA 3rd ODI के बीच खुशखबरी... फिट हुआ टीम इंडिया का 'ट्रंप कार्ड', T20I सीरीज में दिखेगा जलवा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. इस बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है. भारतीय टीम का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड अब फिट हो चुका है. 

 

Dec 06, 2025, 04:39 PM IST
India vs South Africa
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. इस बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है. भारतीय टीम का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड अब फिट हो चुका है. खबर है कि टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ये धुरंधर पूरी तरह से फिट हो चुका है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होने जा रहा है.

मैच के बीच आई ये गुड न्यूज

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान शुभमन गिल की. गिल टी20 टीम के उपकप्तान हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिल को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्पोर्ट्स साइंस टीम से खेलने की मंज़ूरी मिल गई है. उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20I खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. गिल अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दौरान चोटिल हुए थे. उन्हें गर्दन में चोट लगी थी और अब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया है.

सभी फॉर्मेट के लिए फिट हैं गिल

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की तरफ से स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन टीम को भेजे गए एक मैसेज में कहा गया, 'शुभमन गिल ने CoE में अपना रिहैबिलिटेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और खेल के सभी फॉर्मेट के लिए फिट घोषित होने के लिए जरूरी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है.' टीम में फिजियो कमलेश जैन, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स और स्पोर्ट्स डॉक्टर डॉ. चार्ल्स शामिल हैं.

टेस्ट और वनडे नहीं खेल पाए गिल

गर्दन की चोट के चलते शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से ही बाहर हो गए थे. इसके बाद दूसरे में वह फिट नहीं हुए. इसके बाद वनडे सीरीज में भी उनकी वापसी नहीं हुई. टेस्ट सीरीज में गिल की गैरमौजूदगी हार का बड़ा कारण साबित हुई. वनडे सीरीज में टीम की कमान केएल राहुल संभालते दिखे. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिली.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Ind vs SA

