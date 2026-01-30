Advertisement
trendingNow13091097
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026 से पहले आई खुशखबरी...फिट होने की कगार पर ये 4 धुरंधर, इस दिन टीम इंडिया से जुड़ेंगे तिलक वर्मा

T20 World Cup 2026 से पहले आई खुशखबरी...फिट होने की कगार पर ये 4 धुरंधर, इस दिन टीम इंडिया से जुड़ेंगे तिलक वर्मा

Good News For Team India: 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है. भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा फिट हो चुके हैं. बस उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस मिलना बाकी है. तिलक के अलावा 3 और खिलाड़ी हैं, जिन्हें तिलक के साथ ही हरी झंडी मिल सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Good News For Team India
Good News For Team India

Good News For Team India: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. इस मेगा इवेंट से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए गुड न्यूज आई है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 4 खिलाड़ी फिट होने की कगार पर हैं. सबकुछ सही है, बस उन्हें BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से जल्द ही फिटनेस क्लीयरेंस मिलना बाकी है. पहला नाम तिलक वर्मा का है, जिन्होंने चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज मिस की है. अब वो पूरी तरह फिट हैं. वो 30 जनवरी यानी आज एक सिमुलेशन मैच में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद उन्हें क्लीयर किया जा सकता है.

तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दौरान राजकोट में अचानक पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी. इस सर्जरी के बाद से ही वो CoE में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं. पहले उम्मीद थी कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो T20I के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनके रिप्लेसमेंट श्रेयस अय्यर को ही स्क्वॉड के साथ बने रहने को कहा था, क्योंकि तिलक को लेकर मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था.

कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे तिलक वर्मा?

ताजा रिपोर्ट के अनुसार BCCI का मानना है कि सिमुलेशन मैच के दौरान अगर तिलक वर्मा पूरी मैच फिटनेस हासिल कर लेते हैं, तो वह 3 फरवरी को मुंबई में भारतीय टीम से जुड़ेंगे. इससे पहले भारत के वर्ल्ड कप वॉर्म-अप मैच भी खेले जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रियान और मयंक को लेकर भी आया अपडेट

तिलक के अलावा फिट होने की कगार पर खड़े बाकी 3 खिलाड़ियों के नाम मयंक यादव, रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर हैं. तेज गेंदबाज मयंक लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. उन्होंने दोबारा गेंदबाजी करने के लिए फिटनेस हासिल कर ली है. 1 साल से मैदान से दूर रहने वाले मयंक भारत A टीम के जरिए वापसी कर सकते हैं. वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्म-अप मैचों में भारत A के लिए खेलते नजर आ सकते हैं.

मैदान पर वापसी के लिए लगभग तैयार हो चुके मयंक यादव ने IPL 2024 में अपनी रफ्तार से सभी को हैरान कर दिया था. फिर उन्हें भारत की T20I टीम में मौका भी मिला, लेकिन चोट के चलते 2025 सीजन में वह सिर्फ 2 ही मुकाबले खेल सके थे. इसके बाद भी लखनऊ की टीम ने उन्हें IPL 2026 के लिए रिटेन किया है. रियान पराग को कंधे में चोट थी, जिसके चलते वो मैदान से बाहर रहे. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रियान को शुक्रवार के सिमुलेशन मैच के बाद क्लीयर किया जा सकता है.

वॉशिंगटन सुंदर को लेकर क्या है अपडेट?

वॉशिंगटन सुंदर को लेकर अपडेट ये है कि वो अभी तक कोई सिमुलेशन मैच नहीं खेले हैं. उनके लिए जल्द ही ऐसा मैच शेड्यूल किया जा सकता है. सुंदर 11 जनवरी 2025 को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अचानक मैदान से बाहर हो गए थे. उन्हें लोअर रिब एरिया में तेज दर्द की शिकायत थी. इस चोट के चलते वो बाकी वनडे मैच नहीं खेल पाए. फिर टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए. वो BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे थे और तेजी से रिकवरी की है. वो पूरी तरह से फिट बताए जा रहे हैं. अब देखना होगा कि ये खिलाड़ी कब तक मैदान पर वापसी कर सकता है.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली का अचानक इंस्टाग्राम से अकाउंट हुआ गायब, सोशल मीडिया पर मच गई खलबली

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी