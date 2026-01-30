Advertisement
trendingNow13091251
Hindi Newsक्रिकेटVirat Kohli Instagram: हैक, डिलीट या फिर बैन? आखिर क्यों इंस्टाग्राम से गायब हो गया था विराट कोहली का अकाउंट?

Virat Kohli Instagram: हैक, डिलीट या फिर बैन? आखिर क्यों इंस्टाग्राम से गायब हो गया था विराट कोहली का अकाउंट?

Virat Kohli Instagram टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस वक्त चर्चा में हैं. चर्चा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट होने पर शुरू हुई है. शुक्रवार को अचानक कोहली का इंस्टा अकाउंट ड‍िएक्ट‍िव या यूं कहें ड‍डिलीट हो या था, लेकिन 30 जनवरी को दोबारा एक्टिव हो चुका है. सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी?

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli Instagram
Virat Kohli Instagram

Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया है. अब उनकी प्रोफाइल साफ दिख रही है. पोस्ट की गई फोटो और वीडियो भी शो होने लगे हैं. ये उनके 274 मिलियन फैंस के लिए राहत की खबर है, जो कोहली को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. जब कोहली का अकाउंट 'User Not Found' बता रहा था तो उनके चाहने वाले हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ? लेकिन अब कोहली की इंस्टा प्रोफाइल आसानी से देखी जा सकती है. अकाउंट कई घंटों तक 'प्रोफाइल उपलब्ध नहीं है' क्यों बता रहा था? इस बारे में विराट कोहली या फिर उनकी टीम की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पोस्ट या बयान सामने नहीं आया है.

विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 270 म‍िल‍ियन यानी 27 करोड़ यूजर फॉलो करते हैं. वो कोहली की हर एक पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. यही वजह है कि जब किंग कोहली के अकाउंट गायब होने की खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई. जब यूजर्स ने कोहली की प्रोफाइल सर्च की थी तो 'User not found' दिख रहा था. कई तरह के कयास इसलिए लगाए जा रहे थे कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस दिग्गज क्रिकेटर के अकाउंट उपलब्ध थे, सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही वो गायब हुए थे?

फैंस को सता रहा था ये डर

ऐसे में फैंस को चिंता थी कि कहीं उनके चहेते खिलाड़ी का अकाउंट हैक, बैन या फिर डिलीट तो नहीं हो गया? लेकिन जैसे ही दोबारा एक्टिव हुआ तो फैंस ने राहत की सांस ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस को है इन सवालों के जवाब का इंतजार

इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है. ये सवाल हर किसी के जेहन में है कि कोहली का इंस्टा अकाउंट  तकनीकी कारणों के चलते बंद हुआ था फिर खुद कोहली का ये डिसीजन था. देखना हो इसका जवाब कोहली देतें हैं या नहीं...

ये बी पढ़ें: विराट कोहली का अचानक इंस्टाग्राम से अकाउंट हुआ गायब, सोशल मीडिया पर मच गई खलबली

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
#Ajit Pawar
8 फरवरी को बदलने वाली थी महाराष्ट्र की राजनीति, अजित पवार के निधन के बाद अब आगे क्या
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले
DNA
UGC के नए नियम पर छात्रों ने जीती पहली लड़ाई, SC ने कहा- ये जातिवाद को बढ़ाने वाले