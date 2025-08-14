ऋषभ पंत की दीवानी हैं इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की बेटी, इन दिनों DPL में बिखेर रहीं जलवा
क्रिकेट

ऋषभ पंत की दीवानी हैं इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की बेटी, इन दिनों DPL में बिखेर रहीं जलवा

ऋषभ टेस्ट में भी टी20 अंदाज में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं.  हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन की बेटी का बयान सामने आया है, जो कि तेजी से फैल रहा है. मेथ्यू हेडन की बेटी ने बोला की वो ऋषभ को बेहद पसंद करती हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:43 AM IST
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Grace hayden says she have a soft corner

;