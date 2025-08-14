ऋषभ पंत की दीवानी हैं इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की बेटी, इन दिनों DPL में बिखेर रहीं जलवा

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लोग उनकी बैटिंग स्टाइल के दिवाने हैं. ऋषभ भारतीय टीम के लिए सभी फॉर्मेट में खेलते हुए खूब रन बरसाए हैं . खासकर टेस्ट क्रिकेट में जहां लोग संभालकर और स्लो खेलते हैं, ऋषभ टेस्ट में भी टी20 अंदाज में बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन की बेटी का बयान सामने आया है, जो कि, तेजी से फैल रहा है. मैथ्यू हेडन की बेटी ने बोला की वो ऋषभ को बेहद पसंद करती हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला...

ग्रेस हेडन ने की दिल की बात

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन से पूछा गया आपको केएल राहुल पसंद है या ऋषभ? ग्रेस हेडन ने इसका जवाब देते हुए कहा, ' मेरे दिल में ऋषभ के लिए खास जगह है, जिस तरीके से वे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी करने आए वो काबिले तारीफ था. ये एक बड़ी बात है पैर में चोट लगने के बाद भी खेलने उतरना आसान बात नहीं. मुझे ये बेहद पसंद आया.'

चौथे टेस्ट में हुए थे चोटिल

दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में ऋषभ बल्लेबाजी कर रहे थे. उस दौरान क्रिस वोक्स की बॉल उनके पैरों पर जा लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. चौथे टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ चोटिल हुए थे. जांच के बाद पता लगा ऋषभ की ये चोट काफी गहरी है और उनका आगे बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं होगा. बावजूद इसके ऋषभ बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और उन्होंने जबरदस्त अर्धशतक जड़ा. ऋषभ ने इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया. ऋषभ ने इस सीरीज में 68.43 की औसत से 469 रन बनाए.

DPL में मचा रही हेडन धमाल

ग्रेस हेडन दिल्ली प्रीमियर लीग DPL 2025 में एंकर कर रही हैं. अभी तक उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है. इससे पहले उन्होंने साल 2025 में IPL को स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से बेहतरीन ढंग से कवर किया था. DPL की शुरुआत 2 अगस्त 2025 से हो चुकी है.