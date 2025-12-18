Advertisement
trendingNow13045006
Hindi Newsक्रिकेटवनडे में ठोके 22211 रन... एक टेस्ट में 456 रन जड़कर रचा इतिहास, नामुमकिन के बराबर इस रिकॉर्ड को तोड़ना

'वनडे' में ठोके 22211 रन... एक टेस्ट में 456 रन जड़कर रचा इतिहास, नामुमकिन के बराबर इस रिकॉर्ड को तोड़ना

Unique Cricket Records: क्रिकेट की दुनिया के एक सबसे बड़े अजूबे के बारे में जानकर फैंस के होश तक उड़ जाएंगे. दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने 'वनडे क्रिकेट' में सबसे ज्यादा 22,211 रन ठोके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस बल्लेबाज ने एक टेस्ट मैच में 456 रन बनाने का महारिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है. इस महान बल्लेबाज ने 28 साल तक क्रिकेट खेली और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 18, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वनडे' में ठोके 22211 रन... एक टेस्ट में 456 रन जड़कर रचा इतिहास, नामुमकिन के बराबर इस रिकॉर्ड को तोड़ना

Unique Cricket Records: क्रिकेट की दुनिया के एक सबसे बड़े अजूबे के बारे में जानकर फैंस के होश तक उड़ जाएंगे. दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर की क्रिकेट) में सबसे ज्यादा 22,211 रन ठोके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस बल्लेबाज ने एक टेस्ट मैच में 456 रन बनाने का महारिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया हुआ है. इस महान बल्लेबाज ने 28 साल तक क्रिकेट खेली और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए. अगर इस बल्लेबाज के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो इन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर ही है.

इस बल्लेबाज ने 'वनडे' में ठोके 22211 रन

इंग्लैंड के महान बल्लेबाज ग्राहम गूच ने 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर की क्रिकेट में) सबसे ज्यादा 22,211 रन जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ग्राहम गूच ने वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा 22,211 रन बनाए हैं. ग्राहम गूच ने इस दौरान 44 शतक और 139 अर्धशतक ठोके हैं. इस लिस्ट में दूसरा नाम ग्रीम हीक का आता है, जिन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में कुल 22059 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं. सचिन तेंदुलकर ने 551 LIST-A मैचों में 21999 रन बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने 60 शतक और 114 अर्धशतक लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

LIST-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. ग्राहम गूच - 22211 रन

2. ग्रीम हीक - 22059 रन

3. सचिन तेंदुलकर - 21999 रन

4. कुमार संगकारा - 19456 रन

5. विव रिचर्ड्स - 16995 रन

एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 456 रन बनाए

ग्राहम गूच के नाम एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ग्राहम गूच ने भारत के खिलाफ जुलाई 1990 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए एक टेस्ट मैच में 456 रन बनाए थे. ग्राहम गूच ने भारत के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 333 रन और दूसरी पारी में 123 रन बनाए थे. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच को वर्ल्ड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट (जुलाई 2025) में कुल 430 रन बनाए.शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 269 रन बनाए थे. इसके अलावा शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी 161 रन ठोक दिए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत