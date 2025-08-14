पत्नी के लिए छोड़ दिया था क्रिकेट और देश, अब 7 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेगा ये धाकड़ खिलाड़ी
Hindi Newsक्रिकेट

पत्नी के लिए छोड़ दिया था क्रिकेट और देश, अब 7 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेगा ये धाकड़ खिलाड़ी

  जिम्बाब्वे टीम के पूर्व कप्तान ग्रीम क्रेमर एक बार फिर से 7 सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:31 PM IST
Greame Creemer is all set to return in cricket
Greame Creemer is all set to return in cricket

 

जिम्बाब्वे टीम के पूर्व कप्तान ग्रीम क्रेमर एक बार फिर से 7 सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. 38 वर्षीय क्रेमर जिम्बाब्वे  में चल रहे घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं.  2026 में टी 20 वर्ल्ड कप में शिरकत करते दिख सकते हैं.  इनका इंटरनेशनल करियर बेहद ही शानदार रहा था.  हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने जिम्बाब्वे के लिए वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम में अपनी जगह बनाई थी.  अब क्रेमर वापसी करते दिखने वाले हैं...

2018 में खेला था आखिरी मैच

क्रेमर ने साल 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे टीम की कमान भी संभाली थी.  दरअसल, वो अपनी पत्नी मूरे की जॉब के चलते देश छोड़कर  यूएई में जाकर सेटल हो गए. मूरे  वहां पर एक एयरलाइंस में पायलट हैं.  हाल ही में वो जिम्बाब्वे में चल रही नेशनल प्रीमियर लीग में आए हैं, जहां पर वो केवल 2 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले गेंदबाज बन गए हैं. क्रेमर ने 2016 से 2018 तक जिम्बाब्वे टीम की कप्तानी की है. उन्होंने अपना आखिरी मैच 2018 में खेला था. हालांकि, वह दुबई में कई सारी एकेडमी में कोच की भूमिका के रूप में मौजूद थे.  

ये भी पढ़ें: ऋषभ पंत की दीवानी हैं इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की बेटी, इन दिनों DPL में बिखेर रहीं जलवा​

क्रेमर का इंटरनेशनल करियर

क्रेमर ने 19 टेस्ट मैच की 27 पारियों में 3.70 की इकॉनमी से 57 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5 विकेट देकर 125 रन रहा है. क्रेमर ने अपने वनडे करियर में खेले 98 मैचों में 4.61 की इकॉनमी से 119 विकेट झटकने में कामयाब रहे हैं.   क्रेमर का 6/46 रन सर्वोच्च प्रदर्शन रहा है. वहीं अगर बात करें क्रेमर के टी 20 करियर की तो उन्होंने 29 मैचों में 35 विकेट झटके हैं.  इस दौरान उन्होंने 3 विकेट लेकर 11 रन दिए हैं.

जिम्बाब्वे के लिए खेलते दिखेंगे टेलर और क्रेमर 

4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे ब्रेंडन टेलर को आईसीसी ने एंटी करप्शन के नियम के उल्लंघन करने पर 4 सालों का बैन लगा दिया था. टेलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट मैच में 61 रन बनाए थे. अब क्रेमर इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 सालों बाद वापसी करने जा रहे हैं. दोनों ही अच्छे दोस्त रहे हैं. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Greame creame

