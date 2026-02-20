Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटअपने करियर में इस गेंदबाज ने कभी नहीं फेंकी एक भी नो बॉल, बल्लेबाजों के लिए बन जाता था काल

अपने 'करियर' में इस गेंदबाज ने कभी नहीं फेंकी एक भी नो बॉल, बल्लेबाजों के लिए बन जाता था काल

अगर कोई गेंदबाज उस मौके पर नो बॉल डालता है, जिस गेंद पर उसे विकेट मिला हो तो फिर वह अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है. क्रिकेट के इतिहास में गेंदबाज की ऐसी ही गलती पर कई बार टीमों को मैच भी हारने पड़े हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 20, 2026, 04:06 PM IST
Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

क्रिकेट में असंभव जैसा कुछ भी नहीं. दुनिया में ऐसा भी गेंदबाज है, जिसने अपने 21 साल के पूरे टेस्ट क्रिकेट करियर के दौरान कभी भी एक भी नो बॉल नहीं डाली. बता दें कि नो बॉल डालने की गलती अक्सर गेंदबाज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें और उनकी पूरी टीम को खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ता है. अगर कोई गेंदबाज उस मौके पर नो बॉल डालता है, जिस गेंद पर उसे विकेट मिला हो तो फिर वह अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है. क्रिकेट के इतिहास में गेंदबाज की ऐसी ही गलती पर कई बार टीमों को मैच भी हारने पड़े हैं.

इस गेंदबाज ने कभी नहीं फेंकी एक भी नो बॉल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक गेंदबाज ऐसा है, जिसने अपने पूरे 21 साल के टेस्ट करियर के दौरान कभी भी एक भी नो बॉल नहीं डाली. इस गेंदबाज का नाम सुनकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये कैसे संभव है. पाकिस्तान के महान फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान इमरान खान ने अपने पूरे 21 साल के टेस्ट करियर के दौरान कभी भी एक भी नो बॉल नहीं डाली. बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान के नाम टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है और इस दौरान उन्होंने कभी भी कोई नो बॉल नहीं फेंकी है. इमरान खान ने अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप का खिताब भी जितवाया है.

बल्लेबाजों के लिए बन जाता था काल

इमरान खान 1982 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे. इमरान खान की कप्तानी में ही 1992 में पाकिस्तान ने अपना इकलौता और पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था. इमरान खान ने 3 जून 1971 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इमरान खान ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच 2 जनवरी 1992 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था. इमरान खान ने 31 अगस्त 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. अपने करियर का आखिरी वनडे मैच इमरान खान ने 25 मार्च 1992 को इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था.

88 टेस्ट और 175 वनडे मैच खेले

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बैटिंग दोनों में ही माहिर थे. इमरान खान अपनी कातिलाना गेंदबाजी की वजह से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते थे. पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने 88 टेस्ट और 175 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 3807 और 3709 रन बनाए हैं. इमरान खान ने टेस्ट में 362 और वनडे में 182 विकेट झटके हैं. इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचों में 18644 गेंदें फेंकी है, लेकिन उन्होंने एक भी नो बॉल नहीं डाली. इमरान खान के ये रिकॉर्ड बताते हैं कि वह अपनी गेंदबाजी के दौरान कितने अनुशासन में रहते थे.

जेल में सजा काट रहा ये गेंदबाज

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की एक अदालत ने भूमि भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप विनर कप्तान इमरान खान को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी. इमरान खान अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. बता दें कि अपनी कप्तानी में इमरान खान ने पाकिस्तान को साल 1992 में इकलौता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड में भिड़ंत हुई. फाइनल में पाकिस्तान ने आक्रामक तेवर दिखाए. इंग्लैंड के गेंदबाज डेरेक प्रिंगल ने 22 रन पर 3 विकेट लिए और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों को चलता कर दिया, लेकिन उसके बाद इमरान खान (72) और जावेद मियांदाद (58) ने पाकिस्तानी पारी संभाली. इंजमाम उल हक ने भी 42 रन बनाए और वसीम अकरम ने फटाफट 33 रन. पाकिस्तान ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 249 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत की खराब रही और उसके चार विकेट सिर्फ 69 रन पर गिर गए. नील फेयरब्रदर और एलेन लैम्ब ने इसके बाद पारी संभाली, लेकिन लैंब और क्रिस लुईस को लगातार गेंदों पर चलता कर वसीम अकरम ने पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी. पाकिस्तान ने 22 रन से जीत हासिल की और पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

