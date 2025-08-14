वर्ल्ड कप जीतना है तो टीम इंडिया को माननी होगी महान कप्तान की ये बात, खत्म हो जाएगा आईसीसी ट्रॉफी का सूखा

Womens World Cup 2025: भारत आगामी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ खिताब के दावेदारों में से एक है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की नजरें ट्रॉफी पर टिकी हैं. इससे पहले टीम दो बार 50 ओवर के फॉर्मेट के फाइनल में हार चुकी है.
Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज का मानना है कि टीम इंडिया इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सूखा समाप्त कर सकती है. उनका कहना है कि अगर महिला टीम बड़े मैचों में छोटे लेकिन निर्णायक पलों का फायदा उठाना सीख जाए, तो वह आखिरकार आईसीसी खिताब जीत लेगी. भारत आगामी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ खिताब के दावेदारों में से एक है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की नजरें ट्रॉफी पर टिकी हैं. इससे पहले टीम दो बार 50 ओवर के फॉर्मेट के फाइनल में हार चुकी है.
'छोटे पलों को भुनाना होगा'
आईसीसी डिजिटल से बातचीत में मिताली राज ने कहा, ''मेरा मानना है कि (भारत को) बड़े मैचों के दौरान उन छोटे पलों को भुनाने की जरूरत है. यहीं पर शीर्ष टीमों के बीच संतुलन बनता है. वे उन पलों का भरपूर फायदा उठाती हैं और लय को अपनी ओर मोड़ लेती हैं. भारत को भी ऐसा ही करने की जरूरत है.''
मिताली ने कही दिल की बात
मिताली ने जोर देकर कहा कि पहला आईसीसी खिताब जीतना देश में महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी बात होगी. भारत के लिए विश्व कप जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है. अब तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं. हां, हम दो बार करीब आए हैं, लेकिन हम कप को अपने हाथों में नहीं ले पाए हैं. घरेलू मैदान पर विश्व कप जीतना और भी खास होगा. यह एक बिल्कुल अलग मंच है और सभी को इतिहास का गवाह बनने का मौका देगा.''
युवा प्रतिभाओं ने किया प्रभावित
मिताली ने युवा खिलाड़ियों, खासकर क्रांति गौड़ और श्री चारणी की तारीफ की. इन दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे और टी20 सीरीज में भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा, "इन युवाओं ने दिखाया है कि वे दबाव में प्रदर्शन कर सकते हैं, जो बड़े टूर्नामेंटों में बहुत जरूरी है.'' मिताली राज का मानना है कि हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ इन निडर युवा प्रतिभाओं का समावेश भारत के लिए जीत का फॉर्मूला साबित हो सकता है.