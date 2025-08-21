'पता नहीं हार्दिक पांड्या को क्यों हटाया गया...', BCCI पर फूटा महान क्रिकेटर का गुस्सा, Asia Cup टीम पर उठाए सवाल

Asia Cup 2025 Hardik Pandya: एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा श्रेयस अय्यर को नहीं चुने को लेकर हो रही है. क्रिकेट फैंस, एक्सपर्ट और पूर्व खिलाड़ी इस पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता मदन लाल ने इस टीम चयन पर बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल न किए जाने पर हैरानी जताई. इसके अलावा हार्दिक पांड्या को उप-कप्तानी की भूमिका से हटाए जाने पर भी सवाल उठाए.

हार्दिक को लेकर सवाल

हार्दिक पांड्या को 2024 वर्ल्ड कप के बाद से ही उप-कप्तानी की जिम्मेदारी से हटा दिया गया था. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मदन लाल ने कहा, ''कभी-कभी आपको हैरानी होती है कि यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है. मुझे नहीं पता कि हार्दिक पांड्या को उप-कप्तानी से क्यों हटाया गया है.'' हार्दिक ने टी20 वर्ल्ड कप जीत में बड़ी भूमिका निभाई गई थी. रोहित शर्मा ने फाइनल के बाद संन्यास लिया तो हार्दिक कप्तान बनने वाले थे, लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनते ही सूर्यकुमार यादव को जिम्मेदारी मिल गई.

गिल की तारीफ

मदन लाल ने हार्दिक को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने शुभमन गिल को बेहतरीन बताया. पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'गिल एक अच्छा विकल्प हैं, क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. आने वाले समय में यह संभव है कि गिल तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे...जो खिलाड़ी टीम को मैच जिताते हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए...हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हम एशिया कप जीत सकते हैं.''

संजू सैमसन की भूमिका पर सवाल

यशस्वी जायसवाल को प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल के साथ स्टैंडबाय खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है. एशिया कप 2025 नौ से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में भारत अपने खिताब का बचाव करने उतरेगा. टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले 8 से 10 महीनों में टी20I में एक मजबूत सलामी जोड़ी बनाई है. हालांकि, अब गिल के टीम में आने और सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलने की उम्मीद के कारण सैमसन की टूर्नामेंट में भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.