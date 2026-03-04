Advertisement
रिंकू सिंह के बाद अब इस दिग्गज क्रिकेटर के सिर से उठा पिता का साया, बीच में ही छोड़ा वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल के दिन होगा अंतिम संस्कार

रिंकू सिंह के बाद अब इस दिग्गज क्रिकेटर के सिर से उठा पिता का साया, बीच में ही छोड़ा वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल के दिन होगा अंतिम संस्कार

Kumar Sangakkara Father Passes Away: पिछले हफ्ते भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन हुआ था. अब एक दिग्गज क्रिकेटर के सिर से भी पिता का साया उठ गया है. ये खबर मिलते ही बेटा टी20 विश्व कप 2026 को बीच में ही छोड़कर स्वेदश लौट गया है, ताकि 4 मार्च को अपने पिता को अंतिम विदाई दे सके.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:57 AM IST
फोटो क्रेडिट (x-@cricbuzz)
Cricketer father passed away during T20 World Cup 2026: इन दिनों भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर टी20 विश्व कप 2026 का रोमांच है. इस बीच क्रिकेट जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह के बाद अब श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा पर दुखों का पहाड़ टूटा है. उनके पिता  क्षेमा संगकारा का 3 मार्च को निधन हो गया है. ये खबर मिलते ही वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे संगकारा अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं.

4 मार्च को कैंडी में संगकारा के पिता का अंतिम संस्कार होना है. वो कैंडी के मशहूर वकील रहे. उन्होंने अपने बेटे को महान क्रिकेटर बनाने में बड़ा योगदान दिया है.  क्षेमा संगकारा न केवल एक सफल पेशेवर थे, बल्कि कुमार संगकारा के करियर को गढ़ने वाले सबसे बड़े मार्गदर्शक भी थे. 

परिवार ने जारी किया बयान

3 मार्च को परिवार ने पुष्टि की कि क्षेमा संगकारा अब इस दुनिया में नहीं रहे. परिवार की तरफ से जारी किए गए एक स्टेटमेंट में लिखा कि 'हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वकील क्षेमा संगकारा का निधन हो गया है, वे अपने परिवार के प्रिय पिता और सभी जानने वालों के लिए यादगार व्यक्ति थे.'

सेमीफाइनल के दिन अंतिम संस्कार

4 मार्च यानी आज टी20 विश्व कप 2026 में पहला सेमीफाइनल है, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्ड्नस में टक्कर होना है. इसी दिन कैंडी में संगकारा अपने पिता को अंतिम विदाई देंगे.

संगकारा इस विश्व कप में कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं. वो आईपीएल 2026 में IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच और डायरेक्टर की भूमिका में दिखने वाले हैं. बाएं हाथ के दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा श्रीलंका क्रिकेट में बड़ा नाम हैं. वो वर्ल्ड क्रिकेट के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने श्रीलंका के लिए 594 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें 28000 से ज्यादा रन बनाए हैं. वो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले दिग्गज हैं. 

कुछ दिन पहले रिंकू सिंह के पिता का हुआ था निधन

संगकारा से पहले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के सिर से भी पिता खानचंद सिंह का साया उठ चुका है. पिछले हफ्ते ही उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा था.  रिंकू के पिता का निधन सुपर-8 में हुए भारत-जिम्बाब्वे मैच की अगली सुबह तड़के हुआ था, इसलिए वो रात को मैच खत्म होने के बाद चेन्नई से अपने घर लौटे थे और बाद में टीम इंडिया से जुड़ भी गए. 

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप में भी दिखा चंद्र ग्रहण का असर, ड्रेसिंग रूम में बैठी रही टीम इंडिया, नहीं की प्रैक्टिस

 

 

