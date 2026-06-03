50551 रन... 167 शतक और 732 विकेट, क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी, बैटिंग और बॉलिंग का सबसे बड़ा उस्ताद

क्रिकेट की दुनिया के एक सबसे बड़े अजूबे के बारे में जानकर फैंस के होश तक उड़ जाएंगे. दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 167 शतक ठोके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस बल्लेबाज ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान 50551 रन भी बनाए हैं. उससे भी बड़ी बात की इस क्रिकेटर ने 48 साल की उम्र तक क्रिकेट खेली है.
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क्रिकेट की दुनिया के एक सबसे बड़े अजूबे के बारे में जानकर फैंस के होश तक उड़ जाएंगे. दुनिया का एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 167 शतक ठोके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस बल्लेबाज ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान 50551 रन भी बनाए हैं. उससे भी बड़ी बात की इस क्रिकेटर ने 48 साल की उम्र तक क्रिकेट खेली है.
इंग्लैंड के महान बल्लेबाज वॉली हैमंड ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर के दौरान 50551 रन बनाए हैं. साथ ही इस महान बल्लेबाज ने 167 शतक भी ठोके हैं. इंग्लैंड के महान बल्लेबाज वॉली हैमंड के नाम जो रनों और शतकों का महारिकॉर्ड दर्ज है, वह महासागर के बराबर है. वॉली हैमंड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 167 शतक और 185 अर्धशतक ठोके हैं.
वॉली हैमंड का जन्म 19 जून 1903 को हुआ था. वॉली हैमंड ने 1920 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और वह 1951 तक रनों और शतकों की बारिश करते रहे. सर जैक हॉब्स ने 48 साल की उम्र तक क्रिकेट खेला. इस दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका औसत 56.10 का रहा है. वॉली हैमंड ने 24 दिसंबर 1927 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था.
24 दिसंबर 1927 को टेस्ट क्रिकेट के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वॉली हैमंड 20 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे. वॉली हैमंड ने अपना आखिरी टेस्ट और इंटरनेशनल मैच मार्च 1947 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. वॉली हैमंड ने टेस्ट क्रिकेट के 85 मैचों में 7,249 रन बनाए और 22 शतक व 24 अर्धशतक भी लगाए. टेस्ट मैचों में उनका बेस्ट स्कोर 336 रहा है. 1 जुलाई 1965 को वॉली हैमंड का 62 साल की उम्र में निधन हो गया.
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