टी20 क्रिकेट में बन गया महारिकॉर्ड, इस गेंदबाज ने 500 विकेट लेकर मचा दिया तूफान

500 wickets in T20: बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वेस्टइंडीज में चल रहे कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2025) में इस ऑलराउंडर ने एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है. सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के लिए शाकिब प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने में सफल रहे. उन्होंने मैच में तीन विकेट लेकर तहलका मचा दिया और अपनी टीम को जीत दिलाई.

शाकिब की सनसनीखेज गेंदबाजी

शाकिब ने 2 ओवरों में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके बाद फाल्कन्स ने 137 रनों का लक्ष्य 2 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया. इसमें शाकिब ने 18 गेंदों पर 25 रनों की तेज पारी खेली. टूर्नामेंट में फाल्कन्स की ये तीसरी जीत है. 6 मैचों में 7 अंकों के साथ अब शाकिब की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है.

500 टी20 विकेट का मील का पत्थर

अपने तीन विकेटों के साथ शाकिब ने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए. वह राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन और इमरान ताहिर के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के केवल पांचवें गेंदबाज बन गए हैं. इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाले वह पहले बाएं हाथ के स्पिनर हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

राशिद खान (अफगानिस्तान)- 660 विकेट

ड्वेन ब्रावो (वेस्टइंडीज)- 631 विकेट

सुनील नरेन (वेस्टइंडीज)- 590 विकेट

इमरान ताहिर (साउथ अफ्रीका)- 554 विकेट

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 502 विकेट

500+ विकेट और 7000+ रनों का अनोखा डबल

शाकिब दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट और 7000 से अधिक रन बनाए हैं. ड्वेन ब्रावो अपने संन्यास के समय इस उपलब्धि के करीब थे, जबकि आंद्रे रसेल इस विशिष्ट सूची में शामिल होने से ज्यादा दूर नहीं हैं. ब्रावो ने 6970 रन बनाने के साथ-साथ 631 विकेट लिए थे. वहीं, रसेल के नाम 9361 रन हैं और वह 487 विकेट ले चुके हैं. ऐसे में उन्हें शाकिब के क्लब शामिल होने के लिए 13 विकेटों की दरकार है.

शाकिब अल हसन इस मामले में नंबर-1

इसके अलावा शाकिब अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 2500 से अधिक रन बनाने के बाद 100 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं. बांग्लादेश के लिए उन्होंने 129 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 149 विकेट लेने के साथ-साथ 2551 रन बनाए हैं. 2024 के टी20 विश्व कप के बाद संन्यास लेने वाले शाकिब के अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 से अधिक विकेट और 1000 से अधिक रन नहीं बनाए हैं.