महान तैराक चैंपियन के घर में चौथी बार हुई चोरी, डर से कांप रहा है परिवार, मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं
महान तैराक चैंपियन के घर में चौथी बार हुई चोरी, डर से कांप रहा है परिवार, मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं

भारतीय तैराक बुला चौधरी के पैतृक घर से एक बार फिर चोरी की खबर सामने आ रही है. हुबली के हिंदमोटर के देबाईपुकुर में मौजूद पैतृक घर में चौथी बार चोरी का मामला सामने आया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:22 PM IST
भारतीय तैराक बुला चौधरी के पैतृक घर से एक बार फिर चोरी की खबर सामने आ रही है. हुबली के हिंदमोटर के देबाईपुकुर में मौजूद पैतृक घर में चौथी बार चोरी का मामला सामने आया है. रिपोर्ट्स कि मानें को चोर उनके घर में पीछे से घुसे और राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री, स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक तक चोर उठा ले गए. यही नहीं उनके घर की टोटी तक को चोर ने नहीं छोड़ा और साथ कई विदेशी पुरस्कार भी उठा ले गए. 

अपने घर में रह रही थी  बुला

रिपोर्ट्स कि मानें तो बुला चौधरी इस समय अपने परिवार के साथ कोलकाता में रह रही हैं. वहीं  कभी-कभी बुला अपने पैतृक घर आती हैं. उनके पैतृक घर पर उनके दादा-दादी डोनल चौधरी रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं.  भाई डोनल ने दुख जताते हुए बताया कि 'ये पहला मौका नहीं था घर में 3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है.'

नहीं रुक रही चोरी 

बुला के भाई डोलन चौधरी की शिकायत है कि पुलिस स्टेशन से अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है. उन्होंने बताया कि पहले वहां एक पुलिस चौकी थी. लेकिन बाद में वो हटा दी गई. इससे हमारी मुसीबतें और बढ़ गई थी और चोरी का सिलसिला नहीं थम रहा था. हालांकि, इस बार पुलिस ने जांच शुरु कर दी है. उत्तरी उत्तरपाड़ा थाने के आईसी अमिताभ सान्याल मौके पर पहुंच कर छानबीन कर रहे हैं.

परिवार को हो रही समस्या 

बता दें कि बुला चौधरी का परिवार सेफ नहीं महसूस कर रहा है. उनके भाई कहते हैं कि अगर हमें इतनी समस्या हो रही है तो साधारण लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा. हमारे घर में चौथी बार चोरी होना कोई आम बात नहीं है. पुलिस जल्दी से जल्दी मामले का हल निकाले.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

