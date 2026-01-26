करोड़ों में बिकी महानतम क्रिकेटर की 78 साल पुरानी कैप, टेस्ट में 99.94 की औसत से ठोके थे 6996 रन

Advertisement
Donald Bradman Cap Sold: दुनिया के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में एक ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन की पहनी हुई कैप की कीमत करोड़ों में लगी है. उनकी दुर्लभ बैगी ग्रीन कैप नीलामी में 460,000 डॉलर (2.92 करोड़ रुपये) में बिकी है. इससे उनकी कैप के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कीमत का नया रिकॉर्ड बन गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 26, 2026, 08:17 PM IST
Donald Bradman Cap Sold: दुनिया के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में एक ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन की पहनी हुई कैप की कीमत करोड़ों में लगी है. उनकी दुर्लभ बैगी ग्रीन कैप नीलामी में 460,000 डॉलर (2.92 करोड़ रुपये) में बिकी है. इससे उनकी कैप के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कीमत का नया रिकॉर्ड बन गया है. ब्रैडमैन ने अपने करियर में 99.94 की औसत से 6996 रन बनाए थे.

कैप पर लगी बोली ने किया हैरान

ब्रैडमैन की कैप की ऐतिहासिक बिक्री ऑस्ट्रेलिया दिवस पर गोल्ड कोस्ट पर लॉयड्स ऑक्शंस में हुई. जीतने वाली बोली एक गुमनाम ऑस्ट्रेलियाई कलेक्टर ने लगाई. उन्होंने पुष्टि की है कि यह कीमती कैप एक जाने-माने म्यूजियम में प्रदर्शित की जाएगी, ताकि यह जनता के लिए उपलब्ध रहे. ब्रैडमैन ने यह कैप 1947-48 में भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान साथी टेस्ट क्रिकेटर एसडब्ल्यू सोहोनी को व्यक्तिगत रूप से गिफ्ट की थी. इस 78 साल पुराने कैप के लिए 2.92 करोड़ रुपये की बोली ने सबको हैरान कर दिया. 

ब्रैडमैन की आखिरी घरेलू टेस्ट सीरीज

1948 में रिटायर होने से पहले वह ब्रैडमैन की आखिरी घरेलू टेस्ट सीरीज थी. उन्होंने 99.94 के बेजोड़ टेस्ट बल्लेबाजी औसत के साथ क्रिकेट को अलविदा कहा. यह आंकड़ा आज भी उन्हें खेल के सबसे महान बल्लेबाज के रूप में परिभाषित करता है. खास बात यह है कि यह कैप 75 से ज्यादा सालों तक उसी परिवार के पास रही और पहले कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की गई थी या बिक्री के लिए नहीं रखी गई थी.

कैप की जमकर तारीफ

कैप की लॉयड्स लिस्टिंग में कहा गया, ''इस शानदार 1947-48 ऑस्ट्रेलियाई बैगी कैप के साथ क्रिकेट इतिहास के एक टुकड़े को सामने लाए, जिसे फार्मर्स सिडनी ने बनाया है और जिस पर क्रिकेट कोट ऑफ़ आर्म्स बना हुआ है. तब से परिवार के कलेक्शन में सहेजी गई. यह कैप आपको डॉन ब्रैडमैन के अजेय युग और भारतीय टीम के साथ एक यादगार आदान-प्रदान से जोड़ती है.''

ब्रैडमै का करियर

ब्रैडमैन के जमाने की बैगी ग्रीन कैप बहुत दुर्लभ हैं, जिनमें से कुछ ही मौजूद हैं. यह रिकॉर्ड तोड़ बिक्री न केवल ब्रैडमैन की स्थायी विरासत को मजबूत करती है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट विरासत से जुड़े अपार सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य को भी उजागर करती है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मेंउन्होंने 99.94 के औसत से 6,996 रन बनाए. ब्रैडमैन ने 29 टेस्ट शतक बनाए, जिसमें दो तिहरे शतक शामिल हैं.

