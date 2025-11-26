IND vs SA: अफ्रीका ने कहकर किया भारत को बेइज्जत, दोहराया 25 साल पहले का इतिहास, 'छावा' की तरह लड़े जडेजा

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में भारत को कहकर बेइज्जत कर दिया है. टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली टीम ने 25 साल पुराना इतिहास दोहराया और भारत में सीरीज जीती. साल 2000 में हैंसी कोनिए ने इतिहास रचा था अब टेम्बा बावुमा का नाम भी उनकी तरह अमर हो गया है. गुवाहाटी में अफ्रीका ने रन से भारत को बुरी तरह रौंदा. 549 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 150 रन बनाने के लिए बिलखती नजर आई. टीम के बड़े-बडे़ धुरंधर फेल नजर आए. अफ्रीकी टीम ने 408 रन से भारत को मात दी है.

150 रन नहीं बना पाए गंभीर के धुरंधर

यह पहली बार नहीं है जब कोई टीम भारत में आकर टीम इंडिया को रौंदकर चली गई है. गंभीर के काल में ये दूसरी बार देखने को मिला है. पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप कर इतिहास रचा था, अब अफ्रीका ने भी रौंद डाला है. दूसरी पारी में टीम इंडिया 549 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, लेकिन 150 रन नहीं बना पाई. जडेजा इकलौते बल्लेबाज रहे जिन्होंने 20 का आंकड़ा पार किया और फिफ्टी ठोकी. अफ्रीका की तरफ से साइमन हार्मर ने 6 विकेट अपने नाम किए.

टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार

टीम इंडिया को टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, दूसरी तरफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर आई साउथ अफ्रीका में जश्न का माहौल है. भारत में टेस्ट सीरीज जीतने वाले टेम्बा बावुमा दूसरे कप्तान बन गए हैं. जिस पिच पर भारतीय बल्लेबाज रनों की भीख मांग रहे थे उसी पिच पर अफ्रीका ने रनों का अंबार लगाया. पहली पारी में अफ्रीकी टीम ने 489 रन बनाए, जिसमें मार्को यान्सन ने 93 तो वियान मुल्डर ने शतकीय पारी खेली थी.

दूसरी पारी में स्टब्स की धमाकेदार बैटिंग

दूसरी पारी में अफ्रीका के सामने भारत के नामी गेंदबाजों का जादू फेल रहा. ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन की पारी खेली जबकि जॉर्जी ने 49 रन बनाए. शानदार बैटिंग की बदौलत टीम ने 260 के स्कोर पर पारी घोषित की. कोच ने कहा कि हम भारत को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते थे. इस बेइज्जती के बाद भी टीम की बल्लेबाजी निराशजनक रही और 408 रन की हार झेलनी पड़ी. रवींद्र जडेजा ने कमाल का हरफनमौला प्रदर्शन किया, उन्होंने पहली पारी में 2 जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने दूसरी पारी में अर्धशतक भी ठोका, लेकिन मेहनत पूरी तरह से बेकार गई.