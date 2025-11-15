GT IPL 2026 Squad: गुजरात की गजब छंटनी... 20 नामी प्लेयर्स को किया रिटेन, सस्ते प्लेयर्स को रिलीज कर बढ़ाया बैंक-बैलेंस

GT IPL 2026 Squad Player List: आईपीएल 2026 के लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने लगभग अपने-अपने खेमें को तैयार कर लिया है. सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने बटोरी. लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने भी गजब की छंटनी की है. गुजरात की टीम ने सस्ते खिलाड़ियों को रिलीज कर अपना बैंक बैलेंस सेट कर लिया है. 12.9 करोड़ रुपये लेकर गुजरात की टीम मिनी ऑक्शन में उतरेगी. गुजरात ने एक प्लेयर को ट्रेड से मुंबई इंडियंस की टीम में भेज दिया है.

2.6 करोड़ में ट्ऱेड

गुजरात के ट्रेड से मुंबई इंडियंस की बल्ले-बल्ले हो चुकी है. मुंबई की टीम को मिडिल ऑर्डर में एक विस्फोटक बल्लेबाज मिल गया है. मुंबई ने गुजरात के साथ 2.6 करोड़ रुपये में शेरफन रदरफोर्ड को ट्रेड किया है. रदरफोर्ड विस्फोटक बल्लेबाजों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली थी. गुजरात की टीम ने करीम जनत और दसुन शनाका जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है.

रिटेन किए गए खिलाड़ी

शुभमन गिल (कप्तान), राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कैगिसो रबाडा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बराड़, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स.

रिलीज किए गए खिलाड़ी

करीम जनत, कुलवंत खेजरोलिया, गेराल्ड कोएत्ज़ी, दासुन शनाका और महिपाल लोमरोर, शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड).

नीलामी बजट: 12.9 करोड़ रुपये

