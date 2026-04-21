152kph की गेंद पर उखड़ गया Suryakumar Yadav का स्टंप.. SKY के 'दुश्मन' की यह घातक बॉल नहीं देखी तो क्या देखा?

Kagiso Rabada cleaned up Suryakumar Yadav: भारत की टी20 टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अपने खराब फॉर्म को लेकर चर्चा में हैं. टी20 विश्व कप 2026 से लेकर आईपीएल 2026 तक उनका बल्ला खामोश है. ये वही सूर्या हैं, जो मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ते, जहां गेंद बाउंड्री के लिए ना भेजें, लेकिन टी20 क्रिकेट के इस बेताज बादशाह का फॉर्म इतना खराब है कि वह एक-एक रन को तरस चुके हैं. सूर्या के लिए टी20 में एक गेंदबाज ऐसा है, जो सबसे बड़ा सिरदर्द बन रहा है.

इस गेंदबाज का सामना जब 20 अप्रैल की रात आईपीएल 2026 के 30वें मैच में हुआ, तो सूर्या की हालत खराब हो गई. ये सिरदर्द कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा हैं, जिनके सामने आते ही सूर्या की चमक फीकी पड़ जाती है. रबाडा ने मुंबई बनाम गुजरात के बीच हुए मुकाबले में 152.1 किमी/घंटा की रफ्तार वाली गेंद से सूर्या का स्टंप उखाड़ फेंका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

(@EmediaManoj) April 20, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

जब उखड़ गया सूर्या का स्टंप

आईपीएल 2026 के 30वें मैच में मुंबई की बल्लेबाजी के छठे ओवर में रबाडा ने सूर्यकुमार यादव को क्लीन बोल्ड किया. रबाडा ने 152.1 kmph की रफ्तार से बॉल फेंकी थी, जो पिच होकर अंदर आई. सूर्या ड्राइव के प्रयास में पेस से चकमा खा गए और बॉल स्टंप्स से टकरा गई. सूर्या रबाडा की गति को भांप नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए.

सूर्या के लिए क्यों सिरदर्द हैं रबाडा?

आंकड़े गवाही देते हैं कि कागिसो रबाडा ने सूर्या को अपनी उंगलियों पर नचाया है. टी20 फॉर्मेट में जब भी इन दोनों का आमना-सामना हुआ है, रबाडा ने ज्यादातर बाजी मारी है. सूर्या ने रबाडा के खिलाफ रन तो बनाए हैं, लेकिन अपनी विकेट बचाने में वह बुरी तरह नाकाम रहे हैं. रबाडा के सामने सूर्या अब तक 82 बॉल पर 144 रन बना चुके हैं, लेकिन 5 दफा विकेट भी खोया है. उनका स्ट्राइक रेट 175.6 का है.

क्यों मुश्किल है रबाडा को खेलना?

सूर्या आमतौर पर उन गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं जो उन्हें रूम देते हैं या गति का इस्तेमाल करने देते हैं, लेकिन रबाडा अपनी स्टंप-टू-स्टंप लाइन और अचानक आने वाली तेज बाउंसर से सूर्या को बांधे रखते हैं. सूर्या का रबाडा के खिलाफ 28.8 का औसत यह बताने के लिए काफी है कि रबाडा के पास इस भारतीय दिग्गज का 'कन्फर्म' इलाज है.

आईपीएल 2026 में सूर्या ने क्या किया?

इस सीजन मुंबई के लिए 6 मैचों में सिर्फ 20.17 की औसत से कुल 121 रन बनाए हैं. एकमात्र फिफ्टी उनके बल्ले से आई है. सूर्या ने सिर्फ 12 चौके और 4 छक्के लगाए हैं. सूर्या का हाई स्कोर 51 रन है. पिछले सीजन यानी 2025 में उन्होंने 16 मैच खेलकर 65.18 की औसत से कुल 717 रन बनाए थे, जिसमें 5 फिफ्टी शामिल थीं.

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