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Hindi Newsक्रिकेटइतना चिल्लाया कि चक्कर आने लगे... तिलक वर्मा पर क्यों भड़के थे Hardik Pandya? जीत के बाद कप्तान ने खुद खोला राज

'इतना चिल्लाया कि चक्कर आने लगे'... तिलक वर्मा पर क्यों भड़के थे Hardik Pandya? जीत के बाद कप्तान ने खुद खोला राज

Hardik Pandya Statement on Tilak Varma: आईपीएल 2026 के अपने छठे मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से करारी शिकस्त दी. लगातार 4 हार के बाद मिली इस पहली जीत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या काफी उत्साहित नजर आए. मैच के बाद उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर क्यों वो बल्लेबाजी के दौरान युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पर भड़क रहे थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:22 AM IST
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'इतना चिल्लाया कि चक्कर आने लगे'... तिलक वर्मा पर क्यों भड़के थे Hardik Pandya? जीत के बाद कप्तान ने खुद खोला राज

Hardik Pandya Statement on Tilak Varma: आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला मुंबई इंडियंस ने एकतरफा अंदाज में जीता. उसे यह जीत बेहद जरूरी थी, क्योंकि मुंबई पिछले लगातार 4 मैच हार चुकी थी. गुजरात के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए टीम ने बोर्ड पर 199 रन लगाए और फिर गुजरात को 100 रनों पर समेट दिया. मुंबई की जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 45 बॉल पर शतक ठोका. मैच के दौरान तिलक पर कप्तान हार्दिक पांड्या बार-बार चिल्ला रहे थे. इसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. मैच के बाद कप्तान पांड्या ने खुद बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया.

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर तिलक ने मैच में क्या किया? मुकाबले में मुंबई ने 48 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, तब तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला था. वो शुरुआती हिस्से में काफी धीमा खेल रहे थे. उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था. ऐसे में मुंबई पर दबाव बढ़ रहा था. हार्दिक बार-बार उनके पास जाकर जोश में चिल्लाकर कुछ कह रहे थे. 14वें ओवर में हार्दिक ने उनके साथ बात भी की. इसके बाद तिलक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया.

तिलक वर्मा ने 14वें ओवर के बाद गियर बदला और तबाही मचा दी. उन्होंने मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट लगाए. इस मैच में उन्होंने 45 गेंदों पर 101 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे. इस दौरान तिलक का स्ट्राइक रेट 224.44 का था.

तिलक पर क्यों भड़क रहे थे हार्दिक?

अब मैच के बाद हार्दिक ने खुलासा किया है कि '14वें ओवर के टाइम-आउट के बाद मेरा संदेश साफ था. तिलक के पास अद्भुत टैलेंट है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी. मैं बस उनसे चीखकर यही कह रहा था कि "गेंद देखो और हिट करो". मेरा वास्तव में मानना है कि उनके बल्ले से जिस तरह से गेंद हिट होती है, वह बहुत खास है. यह उनके लिए परफॉर्म करने का सही समय था. हां, बीच में मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मुझे चक्कर आने लगे थे, लेकिन यह टीम के लिए, तिलक के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत जरूरी था. एक कप्तान के तौर पर इस तरह की ऊर्जा ही चीजें बदलती हैं.'

जीत बेहद जरूरी थी: हार्दिक पांड्या

लगातार 4 हार के बाद मिली जीत पर हार्दिक ने कहा, 'यह जीत बहुत महत्वपूर्ण है. घर से बाहर जाकर जीतना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही अहमदाबाद एक ऐसी जगह रही है जो मुंबई इंडियंस के लिए हमेशा बहुत कठिन रही है. हमने बस अच्छा क्रिकेट खेला. यह अहसास बहुत खास है क्योंकि हमें इसकी सख्त जरूरत थी.'

बुमराह से क्यों कराया पहला ओवर?

जसप्रीत बुमराह को पहला ओवर देने पर भी हार्दिक ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा, 'हां, यह काफी दिलचस्प है. मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि जस्सी (बुमराह) ने कभी पहला ओवर क्यों नहीं डाला, लेकिन अगर आप देखें तो उनके 151 मैचों के करियर में उन्होंने सिर्फ 8 या 9 बार ही पहला ओवर फेंका है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह "हार्दिक पांड्या की समस्या" है. बात बस इतनी है कि जसप्रीत बुमराह इतने खास हैं कि आप उनका इस्तेमाल वहां करते हैं, जहां टीम को जरूरत हो, न कि सिर्फ शुरुआत में. लेकिन आज हमें लगा कि हम नई गेंद से प्रभाव डालना चाहते हैं और इसके लिए उनसे बेहतर कोई नहीं है.'

ये भी पढ़ें: MI के लिए सबसे तेज शतक किसने लगाया? टॉप 4 धुरंधरों की लिस्ट

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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