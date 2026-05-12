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Hindi Newsक्रिकेटGT vs SRH: अहमदाबाद में आज जो जीता वही सिकंदर... मिलेगी प्लेऑफ की पहली टीम, हिल जाएगी प्वाइंट्स टेबल

GT vs SRH: अहमदाबाद में आज जो जीता वही 'सिकंदर'... मिलेगी प्लेऑफ की पहली टीम, हिल जाएगी प्वाइंट्स टेबल

GT vs SRH: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की जंग दिलचस्प हो चुकी है. शुरुआती 5 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं. आज यानि 12 मई को प्लेऑफ में टक्कर टॉप-2 टीमों की होगी और इस महामुकाबले में आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी हमें मिल जाएगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 12, 2026, 06:19 AM IST
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गुजरात और हैदराबाद में होगी टक्कर. (BCCI)
गुजरात और हैदराबाद में होगी टक्कर. (BCCI)

GT vs SRH: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की जंग दिलचस्प हो चुकी है. शुरुआती 5 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं. आज यानि 12 मई को प्लेऑफ में टक्कर दो ऐसी टीमों में होगी, जिसमें हमें आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम भी हमें मिल जाएगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम और हैदराबाद के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. दोनों टीमों के पास 14-14 प्वाइंट्स हैं. आज के मुकाबले में जो जीता वही नंबर-1 पर कब्जा करेगा.  

नंबर-1 की फिराक में होंगी टीमें

दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत की ही उम्मीद नहीं करेंगी बल्कि बड़ी जीत के प्लान में होंगी, जिससे रन-रेट से बाजी मारकर नंबर-1 पर कब्जा जमा रहे. लीग स्टेज में जो भी टीम पहले नंबर पर रहकर प्लेऑफ में क्वालीफाई करेगी तो उसे क्वालीफायर-1 खेलने का मौका मिलेगा. क्वालीफायर-1 में जो भी टीम जीतती है उसे सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा. ऐसे में टॉप-2 टीमों के बीच नंबर-1 स्पॉट की होड़ लगेगी. 

7-7 मैच जीते

अभी तक दोनों टीमों ने 11-11 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों के खाते में 7-7 जीत आई हैं जबकि 4-4 हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, हैदराबाद प्वाइंट्स टेबल में गुजरात से एक स्पॉट ऊपर यानि नंबर-2 पर बैठी है क्योंकि टीम का रन रेट काफी बेहतर है. ऐसे में अगर हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहती है तो क्वालीफायर-1 में पहुंचने का गोल्डन चांस होगा. 

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आरसीबी बनेगी रोड़ा

नंबर-1 की होड़ में इन टीमों के आगे डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी रोड़ा बनेगी जो सबसे ज्यादा रन-रेट के चलते टॉप पर बैठी है. हालांकि, इस टीम ने भी 11 में से अभी तक 7 मुकाबले जीते हैं और 4 बार टीम को हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन बाकी मुकाबलों में जीत की लय बरकरार रखती है तो भी टीम नंबर-1 पर फिनिश कर सकती है. अब देखना होगा कि गुजरात और हैदराबाद में से जीतने वाली टीम आरसीबी के रन-रेट को टक्कर देने में कामयाब होती है या नहीं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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