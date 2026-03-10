IPL 2026: कभी थे धोनी के खास, अब चले शुभमन के पास, गुजरात टाइटंस ने खेला बड़ा दांव, इस दिग्गज को बनाया बैटिंग कोच

Gujarat Titans Batting Coach IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद दुनियाभर के क्रिकेट फैंस आईपीएल 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 28 मार्च से मेगा इवेंट का आगाज होने वाला है. मंगलवार को 2022 की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस ने आगामी सीजन के लिए अपने नए बैटिंग कोच का ऐलान किया. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को अब एमएस धोनी के पुराने साथी का साथ मिलने वाला है. जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन की, जिन्हें गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के लिए बतौर बैटिंग कोच नियुक्त किया है.

गुजरात टाइटंस के बैटिंग बने मैथ्यू हेडन

इस नियुक्ति के बारे में बताते हुए गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने कहा कि मैथ्यू की नियुक्ति हमारी यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है. उच्चतम स्तर पर उनका अनुभव, उभरती प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर, आने वाले सीजनों में हमारी बल्लेबाजी की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 10, 2026

2010 में चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया चैंपियन

महान बल्लेबाज मैथ्यू हेडन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 132 मुकाबले खेल चुके हैं. 2009 सीजन में उन्होंने बल्ले से तबाही मचाते हुए 572 रन बनाए थे और उन्हें टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिला था. 2010 में जब एमएस धोनी की अगुवाई में CSK पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी तब हेडन टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 132 आईपीएल मैचों में 1107 रन बनाए हैं.

अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए हेडन ने कहा, "अच्छी बल्लेबाजी दबाव बनाती है. शानदार बल्लेबाजी खेल पर अपना दबदबा कायम करती है. गुजरात टाइटन्स में हम यही मानक स्थापित करना चाहते हैं."

बता दें कि मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी प्रारूपों में 273 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 15,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं और कई आईसीसी टूर्नामेंटों में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

IPL 2026 के लिए गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स. जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा, टॉम बैंटन.

ये भी पढ़ें: 1310000000... BCCI ने टीम इंडिया के लिए लुटा दिया खजाना, T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इतनी रकम का इनाम