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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: मैदान पर कचरा उठाते दिखा ये दिग्गज, जीत चुका है 2 वर्ल्ड कप और एक आईपीएल ट्रॉफी, VIDEO वायरल

IPL 2026: मैदान पर कचरा उठाते दिखा ये दिग्गज, जीत चुका है 2 वर्ल्ड कप और एक आईपीएल ट्रॉफी, VIDEO वायरल

IPL 2026: गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला शनिवार को राजस्थान रॉयल्स से होगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले एक दिल जीतने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें टीम के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन मैदान पर कचरा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:45 PM IST
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मैदान पर कचरा उठाते दिखे मैथ्यू हेडन (PHOTO- Screengrab/X)
मैदान पर कचरा उठाते दिखे मैथ्यू हेडन (PHOTO- Screengrab/X)

Matthew Hayden Video: एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन बल्ले से कोहराम मचाकर भारतीय फैंस का दिल तोड़ने में माहिर थे, लेकिन आईपीएल 2026 के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. मैथ्यू हेडन इस सीजन गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. गुजरात टाइटंस अपना अगला मुकाबला शनिवार, 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले मैथ्यू हेडन ने दिल जीतने वाला काम किया है.

गुजरात टाइटंस की टीम फिलहाल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है, जहां उनका सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें टीम के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन डगआउट के आसपास की गंदगी को साफ करते दिख रहे हैं. लाखों भारतीय फैंस उनके इस अदा और सरलता की तारीफ कर रहे हैं.

मैदान पर कचरा उठाते दिखे मैथ्यू हेडन

सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो को शेयर कर युवा और भारतीय खिलाड़ियों को सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि विदेशी कोच नागरिक सलीका सिखा रहे हैं. मैथ्यू हेडन ने क्रिकेट मैदान से कचरा इकट्ठा किया और उसे सही तरीके से ठिकाने लगाया. प्रिय भारतीय क्रिकेटरों, आप सेलिब्रिटी हैं। कम से कम स्वच्छता के बुनियादी नियमों का तो पालन करें.

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बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आईपीएल में किसी विदेशी कोच ने ऐसा किया है. पिछले साल पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग का भी एक वीडियो सामने आया था, जहां वो मैच खत्म होने के बाद डगआउट के पास पड़े कचरे को इकट्ठा कर कूड़ेदान में डाल रहे थे.

मैथ्यू हेडन का आईपीएल करियर

पूर्व स्टार बल्लेबाज मैथ्यू हेडन फिलहाल गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच हैं, लेकिन बतौर बल्लेबाज भी उनका आईपीएल करियर शानदार रहा था. बाएं हाथ के आक्रामक बैटर ने मेगा इवेंट में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 32 मैच खेले और 36.90 की बेहतरीन औसत से 1107 रन बनाए. साल 2009 में उन्होंने 12 मैचों में 572 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप का खिताब जीता था. मैथ्यू हेडन 2003 और 2007 वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी रहे हैं.

(यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर शॉट किसने खेला? धोनी या उसका दोस्त संतोष नहीं... ये था वो खतरनाक बल्लेबाज)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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