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Hindi Newsक्रिकेट53 गेंद पर 104 रन... 15 चौके और 3 छक्के, शुभमन गिल ने रचा इतिहास, फाइनल में गुजरात की टीम

53 गेंद पर 104 रन... 15 चौके और 3 छक्के, शुभमन गिल ने रचा इतिहास, फाइनल में गुजरात की टीम

Gujart Titans in IPL 2026 Final: गुजरात टाइटंस (GT) ने IPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. यह तीसरा मौका है, जब गुजरात टाइटंस (GT) की टीम IPL के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले गुजरात टाइटंस (GT) की टीम IPL 2022 और IPL 2023 के फाइनल में पहुंची थी. गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में IPL 2022 की ट्रॉफी जीती थी. इसके बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही गुजरात टाइटंस (GT) की टीम IPL 2023 एडिशन में उपविजेता रही थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 11:58 PM IST
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53 गेंद पर 104 रन... 15 चौके और 3 छक्के, शुभमन गिल ने रचा इतिहास, फाइनल में गुजरात की टीम

Gujart Titans in IPL 2026 Final: गुजरात टाइटंस (GT) ने IPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. यह तीसरा मौका है, जब गुजरात टाइटंस (GT) की टीम IPL के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले गुजरात टाइटंस (GT) की टीम IPL 2022 और IPL 2023 के फाइनल में पहुंची थी. गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में IPL 2022 की ट्रॉफी जीती थी. इसके बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही गुजरात टाइटंस (GT) की टीम IPL 2023 एडिशन में उपविजेता रही थी. गुजरात टाइटंस (GT) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को शुक्रवार को खेले गए क्वालीफायर-2 मैच में 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए और गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 215 रनों का टारगेट रखा. जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने 18.4 ओवर में 219 रन बनाते हुए 7 विकेट से यह मैच जीत लिया. 

शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस को अकेले दम पर दिलाई जीत

गुजरात टाइटंस (GT) के विस्फोटक ओपनर और कप्तान शुभमन गिल ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के क्वालीफायर-2 मैच के दौरान महज 47 गेंदों में शतक पूरा किया. इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 196.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में 3 छक्कों और 15 चौकों के साथ 104 रन की पारी खेली. शुभमन गिल ने अपनी इस पारी के साथ ही एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड बना दिया है. शुभमन गिल ने इसी के साथ ही विराट कोहली के एक प्रचंड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. 

गिल ने विराट के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

शुभमन गिल कप्तान के तौर पर IPL के एक ही सीजन में 700 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के कप्तान के तौर पर IPL 2026 के 15 मैचों में अभी तक 48.13 की औसत से 722 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 163.71 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 6 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 104 रन रहा है. इससे पहले विराट कोहली ने IPL 2016 सीजन में कप्तान के तौर पर 16 मैचों में 973 रन बनाए थे.

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राजस्थान की टीम ने बनाए 96 रन 

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक 96 रनों की पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 214 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. राजस्थान रॉयल्स ने 9 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का विकेट गंवा दिया था. जायसवाल 1 और जुरेल 7 रन बनाकर आउट हुए. राजस्थान रॉयल्स की पारी को एक बार फिर सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने संभाला. 15 साल का यह खिलाड़ी लगातार दूसरे मैच में शतक से चूक गया, लेकिन अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वैभव 47 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 96 रन बनाकर आउट हुए.

रवींद्र जडेजा ने 35 गेंदों पर नाबाद 45 रन की पारी खेली

राजस्थान रॉयल्स के लिए ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 35 गेंदों पर नाबाद 45 रन की पारी खेली. डोनोवन फरेरा ने आखिरी ओवर में 27 रन बनाए. फरेरा ने 11 गेंदों पर नाबाद 38 रन की पारी खेली. इसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे. राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए. गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1, कैगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2, जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिए. 

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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