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Hindi Newsक्रिकेटये बेहद घटिया सवाल है... आरसीबी से हार के बाद रिपोर्टर पर भड़के ग्लेन फिलिप्स, जमकर निकाला गुस्सा

ये बेहद घटिया सवाल है... आरसीबी से हार के बाद रिपोर्टर पर भड़के ग्लेन फिलिप्स, जमकर निकाला गुस्सा

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 क्वालीफायर 1 में आरसीबी के खिलाफ मिली करारी हार के बाद गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स एक रिपोर्टर के सवाल पर भड़क गए. उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार मान लेने के विचार को 'बकवास' करार दिया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 27, 2026, 01:30 PM IST
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गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स
गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मैच में गुजरात टाइटंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. मंगलवार (26 मई) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आरसीबी ने 92 रनों से विशाल जीत हासिल की. मैच के बाद गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मीडिया को संबोधित करने आए और एक सवाल पर बुरी तरह भड़क गए.

फिलिप्स इस मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, फिर भी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखकर कई लोग हैरान रह गए. जैसे-जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, फिलिप्स को कुछ पेचीदा सवालों का सामना करना पड़ा. जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आरसीबी द्वारा बोर्ड पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद गुजरात ने मन ही मन हार मान ली थी, तो फिलिप्स दंग रह गए. फिलिप्स ने इस सवाल को "बेतुका" और "भयानक" बताया. रिपोर्टर को तीखा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पेशेवर क्रिकेटर मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं और हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

फिलिप्स ने क्या कहा?

फिलिप्स ने रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "यह एक बेतुका सवाल है. वास्तव में बहुत ही बेतुका सवाल है. कोई भी यह सोचकर मैदान में नहीं जाता कि 'अरे, पता है क्या? हम बस इस मैच में हार मान लेते हैं.' पेशेवर क्रिकेटरों के रूप में हम ऐसा क्यों करेंगे? यह एक भयानक सवाल है. हम वहां गए, हमने अपना सब कुछ दिया. दुर्भाग्य से जब आप 250 रनों का पीछा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सब कुछ सही होना चाहिए. हम वहां सब कुछ सही करने की कोशिश करने गए थे और जाहिर है ऐसा नहीं हुआ.''

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स्कोरबोर्ड का भारी दबाव

फिलिप्स ने स्वीकार किया कि स्कोरबोर्ड के भारी दबाव ने बल्लेबाजी क्रम के ढहने में बड़ी भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, ''जब आप 250 का पीछा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो स्कोरबोर्ड का भारी दबाव होता है. बहुत कम टीमों ने ऐसा किया है. जाहिर है, पंजाब किंग्स ने इसे एक-दो बार किया है, जो अद्भुत रहा है. मुझे लगता है कि उन्होंने इसे जितना है उससे कहीं अधिक आसान बना दिया है. मैं अभी तक ऐसी टीम का हिस्सा नहीं रहा हूं जो 250 के करीब भी पहुंची हो, इसलिए कभी-कभी जो है सो है.''

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बिना मैच खेले मीडिया का किया सामना

एक रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि मैच न खेलने के बावजूद मीडिया को संबोधित करना क्या उन्हें अजीब लगा. जवाब में फिलिप्स ने कहा, ''नहीं, यह ठीक है. यह सब अच्छा है. जाहिर है हम सब एक साथ टीम का हिस्सा हैं और मीडिया की भूमिकाओं में हम सबकी समान जिम्मेदारी है. मुझे लगता है कि कभी-कभी खेल न खेलने वाले व्यक्ति का बाहरी दृष्टिकोण उन खिलाड़ियों की मदद करता है जिन्हें अब क्वालीफायर 2 खेलना है. उनके लिए अपना ध्यान केंद्रित करना और मानसिक रूप से तैयार होना वास्तव में महत्वपूर्ण है. जैसा कि आशीष नेहरा (ऐश) कहते हैं, 'चिल पिल' लें और सुनिश्चित करें कि वे अगले मैच के लिए तैयार हैं.''

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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