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Hindi Newsक्रिकेटLIVE मैच में नेहरा जी का माथा ठनका, खिलाड़ी को धक्के मारकर मैदान पर भेजा, फिर जो हुआ...; VIDEO वायरल

LIVE मैच में नेहरा जी का माथा ठनका, खिलाड़ी को धक्के मारकर मैदान पर भेजा, फिर जो हुआ...; VIDEO वायरल

Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants: आशीष नेहरा ग्राउंड के बाहर तो बहुत ठंडे मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आईपीएल के दौरान कोचिंग करते समय उन्हें अक्सर तेवर में देखा गया है. जब गुजरात की बल्लेबाजी चलते रहती है तो नेहरा जी मस्त बैठे रहते हैं, लेकिन गेंदबाजी आते ही वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा इकाना स्टेडियम में देखने को मिला. कप्तान शुभमन गिल के किसी फैसले से वो खुश नहीं थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:52 PM IST
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आशीष नेहरा का माथा क्यों ठनका? (Screengrab/Starsports)
आशीष नेहरा का माथा क्यों ठनका? (Screengrab/Starsports)

Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से रौंदकर इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की. इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जब गुजरात के हेड कोच आशीष नेहरा काफी गुस्से में दिखे. ये घटना तब घटी जब उनकी टीम गेंदबाजी कर रही थी. नेहरा जी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डगआउट में एक खिलाड़ी को धक्के मारकर मैदान पर भेज दिया. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

क्यों ठनका नेहरा जी का माथा?

आशीष नेहरा ग्राउंड के बाहर तो बहुत ठंडे मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आईपीएल के दौरान कोचिंग करते समय उन्हें अक्सर तेवर में देखा गया है. जब गुजरात की बल्लेबाजी चलते रहती है तो नेहरा जी मस्त बैठे रहते हैं, लेकिन गेंदबाजी आते ही वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा इकाना स्टेडियम में देखने को मिला. कप्तान शुभमन गिल के किसी फैसले से वो खुश नहीं थे. वो गेंदबाजी में कुछ बदलाव करना चाहते थे. आशीष नेहरा चाहते थे कि आखिरी ओवर अशोक शर्मा डालें. उन्होंने तुरंत बाहर बैठे खिलाड़ी को गुस्साकर और धक्के मारकर मैदान पर भेजा और शुभमन तक ये संदेश भेजा.

काम आ गया नेहरा का गुस्से वाला काम

दिलचस्प बात ये है कि आशीष नेहरा का संदेश भेजने का तरीका भले ही थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन आखिर में इसका फायदा गुजरात टाइटंस को मिला. नेहरा ने जो भी प्लान बनाया वो काम आ गया और अगली ही गेंद पर अशोक शर्मा ने आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेल रहे जॉर्ज लिंडे को पवेलियन की राह दिखा दी.

जीत की पटरी पर लौटी गुजरात टाइटंस

आईपीएल 2026 के सफर की शुरुआत हार से करने के बाद गुजरात टाइटंस जीत की पटरी पर लौट आई है. दो बैक टू बैक हार के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने लगातार दूसरी जीत हासिल की. लखनऊ के खिलाफ जीत में बल्ले से कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने दम दिखाया. शुभमन ने 40  गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, जबकि बटलर ने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने जलवा दिखाते हुए महज 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट हासिल कर ली है और फिलहाल पर्पल कैप के मालिक हैं.

(यह भी पढ़ें: 40 शतक, 2 डबल सेंचुरी... 12 की उम्र में 'अनोखा कांड' करने वाले वैभव सूर्यवंशी अब IPL में मचा रहे हैं गदर)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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