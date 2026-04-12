LIVE मैच में नेहरा जी का माथा ठनका, खिलाड़ी को धक्के मारकर मैदान पर भेजा, फिर जो हुआ...; VIDEO वायरल

Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants: आशीष नेहरा ग्राउंड के बाहर तो बहुत ठंडे मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आईपीएल के दौरान कोचिंग करते समय उन्हें अक्सर तेवर में देखा गया है. जब गुजरात की बल्लेबाजी चलते रहती है तो नेहरा जी मस्त बैठे रहते हैं, लेकिन गेंदबाजी आते ही वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा इकाना स्टेडियम में देखने को मिला. कप्तान शुभमन गिल के किसी फैसले से वो खुश नहीं थे.
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Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants: आईपीएल 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से रौंदकर इस सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की. इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के दौरान एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जब गुजरात के हेड कोच आशीष नेहरा काफी गुस्से में दिखे. ये घटना तब घटी जब उनकी टीम गेंदबाजी कर रही थी. नेहरा जी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डगआउट में एक खिलाड़ी को धक्के मारकर मैदान पर भेज दिया. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.
आशीष नेहरा ग्राउंड के बाहर तो बहुत ठंडे मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आईपीएल के दौरान कोचिंग करते समय उन्हें अक्सर तेवर में देखा गया है. जब गुजरात की बल्लेबाजी चलते रहती है तो नेहरा जी मस्त बैठे रहते हैं, लेकिन गेंदबाजी आते ही वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा इकाना स्टेडियम में देखने को मिला. कप्तान शुभमन गिल के किसी फैसले से वो खुश नहीं थे. वो गेंदबाजी में कुछ बदलाव करना चाहते थे. आशीष नेहरा चाहते थे कि आखिरी ओवर अशोक शर्मा डालें. उन्होंने तुरंत बाहर बैठे खिलाड़ी को गुस्साकर और धक्के मारकर मैदान पर भेजा और शुभमन तक ये संदेश भेजा.
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
दिलचस्प बात ये है कि आशीष नेहरा का संदेश भेजने का तरीका भले ही थोड़ा गुस्से वाला था, लेकिन आखिर में इसका फायदा गुजरात टाइटंस को मिला. नेहरा ने जो भी प्लान बनाया वो काम आ गया और अगली ही गेंद पर अशोक शर्मा ने आईपीएल में अपना पहला मुकाबला खेल रहे जॉर्ज लिंडे को पवेलियन की राह दिखा दी.
आईपीएल 2026 के सफर की शुरुआत हार से करने के बाद गुजरात टाइटंस जीत की पटरी पर लौट आई है. दो बैक टू बैक हार के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने लगातार दूसरी जीत हासिल की. लखनऊ के खिलाफ जीत में बल्ले से कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने दम दिखाया. शुभमन ने 40 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, जबकि बटलर ने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने जलवा दिखाते हुए महज 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए. उन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट हासिल कर ली है और फिलहाल पर्पल कैप के मालिक हैं.
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